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台灣在南美洲唯一邦交國巴拉圭國內陷入金融體系危機，大型數位銀行Ueno Bank倒閉，總統潘尼亞（Santiago Peña）周末遭起訴，並被羈押於一處軍事設施。當地數百萬民眾無法領錢，生活所需受到嚴重影響，紛紛上街抗議。根據衛報報導，Ueno Bank如今已成為這場政治與經濟危機的颱風眼，甚至將巴拉圭的銀行體系推向崩潰邊緣。到了週五，這場風暴更直接導致右翼總統潘尼亞（Santiago Peña）遭到彈劾並被軟禁。儘管潘尼亞企圖利用請辭，藉此保留憲法賦予卸任總統成為「終身參議員」的特別司法管轄豁免權，但這番盤算最終落空。國會議員依然表決剝奪了他的席次，這意味著他將在普通法院面臨刑事審判。巴拉圭檢察機關週六正式針對培尼亞在該起銀行危機中涉嫌扮演的角色提起公訴，並向法院聲請將其預防性羈押。檢察官薩洛蒙（Nancy Salomon）在記者會上表示，「檢察官辦公室已對前總統潘尼亞提出告訴」，指控罪名包括「背信罪以及圖利自身之行政濫權」。這位前總統正因涉嫌圖利銀行而接受檢方調查。自他於2023年上任以來的短短幾年間，該行便從一家名不見經傳的數位貸款機構，搖身一變成為多數巴拉圭人的首選銀行。為何巴拉圭會有那麼多的民眾使用這家銀行的系統與App？現年50歲、身兼作家與律師的沃爾佩（Pedro Volpe）表示，它開戶非常簡單，使用起來很方便，只要用一支手機就能迅速搞定所有業務。此外，提供的投資回報率也遠高於競爭對手。「但現在我得想盡一切辦法才能繳清帳單，很多人甚至連吃飯等基本生活開銷都負擔不起；所幸我其他地方還存了點錢，但也僅能撐到現在。我不知道下週該怎麼辦。」沃爾佩只是近300萬名巴拉圭受害民眾之一，這個數字約占該國成年人口的六成，他們的帳戶在一夜之間全數遭到凍結。這些人全都是數位銀行Ueno Bank的客戶。該行近年來在這座南美國家大肆擴張，然而就在週一晚間，央行因其資不抵債，勒令其進入破產清理程序。這家銀行原先在當地極受歡迎，不僅贊助國家足球隊、職業聯賽以及國內各大頂級足球俱樂部，其服務更涵蓋了全國龐大的人口比例。受倒閉衝擊，本週已有商家回報整體營業額暴跌高達80%。隸屬於該銀行同一金融集團旗下的媒體機構也全數停擺，其中包括多家廣播電台以及擁有百年歷史的《論壇報》。對巴拉圭普通百姓的衝擊恐怕更為廣泛。媒體停業意味著300名員工的薪資遭到暫緩發放，初步估計長達90天；另有約3萬2千名將公共退休金存放在該行的退休人員，面臨領不到養老金的困境。檢察機關目前正針對培尼亞涉嫌公務員財產來源不明、洗錢與影響力交易等罪嫌展開調查。培尼亞否認所有指控，其律師團則聲稱，沒有任何證據顯示他曾指示將退休基金配置至該銀行。與此同時，絕大多數受害民眾依然無法動用屬於自己的血汗錢。當局設有存款保險基金，最高賠償給付額度為3萬8千美元，涵蓋了超過90%的個人帳戶持有人。巴拉圭央行已於週五開始向存款在1,565美元以下、無欠款且在其他金融機構設有帳戶的客戶發放補償款。來自首都亞松森的25歲廚師貝尼特斯（Paola Benítez）雖然完全符合這三項條件，但截至週五傍晚，她仍未拿回自己辛苦累積的結婚基金。「這讓我感到有些焦慮，甚至有點絕望，我到底該找誰去問這件事？整件事真的太奇怪、太混亂，也太令人難過了」