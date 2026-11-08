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空心菜正確名稱是「蕹菜」！名稱起源曝光

▲農糧署指出，空心菜的正確名稱其實是「蕹菜」。至於名稱由來，流傳一種說法，早期蕹菜從東南亞以甕子裝載、經船運輸入，因而得名。（圖／農糧署）

空心菜跟地瓜、牽牛花竟是親戚！花朵莖部超相似

▲空心菜與甘藷（地瓜）、牽牛花是旋花科親戚。（圖／農糧署）

空心菜莖部為何中空？其實是適應環境的設計

台灣人餐桌上常見的空心菜，竟然藏著不少冷知識！農業部農糧署近日分享空心菜的植物小知識，指出空心菜的正式名稱其實是「蕹菜」，不僅與甘藷（地瓜）、牽牛花有親戚關係，莖部中空也不是偷工減料，而是為了適應生長環境的特殊構造，帶大家重新認識這道常見家常菜。農糧署指出，空心菜的正確名稱其實是「蕹菜」。至於名稱由來，流傳一種說法，早期蕹菜從東南亞以甕子裝載、經船運輸入，因而被稱為「甕菜」，後來隨著台語發音演變，逐漸成為現在熟悉的名稱。空心菜與甘藷（地瓜）、牽牛花看似毫無關聯，實際上卻有親戚關係。農糧署表示，這3種植物都屬於旋花科，其中空心菜與甘藷同屬甘藷屬，牽牛花則同樣是旋花科植物，因此在葉片、花朵及莖部生長姿態上，都能找到相似之處。至於空心菜的莖為何是中空構造？農糧署解釋，空心菜屬於半水生植物，莖部中空有助於儲存空氣，是適應生長環境的特殊構造。此外，空心菜在陸地上生長時，莖部會匍匐於地面，並從莖節長出不定根，幫助植株向外延伸、蔓生。農糧署也分享，部分較粗的空心菜莖甚至能拿來當吸管，讓網友直呼沒想到日常蔬菜還有這麼有趣的用途。