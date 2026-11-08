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趙少康：為一個竹北丟其他地方划得來嗎？

舉柯文哲遭追殺、老福法不副署為例 喊話「藍白合下架民進黨」

盼竹北邱臣遠、竹市高虹安、竹縣徐欣瑩全當選

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今（8）日晚間舉辦造勢晚會，戰鬥藍發起人趙少康不畏黨紀到場力挺，甚至在台上致詞時直言，藍白就應該共推邱臣遠，國民黨的心態不好，「吃乾抹淨」不對，看形勢危險才開始緊張。但他做事只問是非黑白，「就算黨紀處分、就算開除黨籍，我也要來！」話才講完，馬上引起現場歡呼。趙少康說，他對邱臣遠的印象很好，是個講得好、頭腦清楚，且條理分明，對事情的看法非常深入的人。當初藍白在討論人選時，他就主張藍白共推邱臣遠，但國民黨因為是大黨，民調很高，那時包括新北李四川、台北蔣萬安都贏，民眾黨連人都推不出來。因此在全國各地聲勢很強的情況下，國民黨就出現不好的心態，「吃乾抹淨，這個是不對的。」「竹北是全台灣、全國性象徵性問題，具有藍白合重大意義」，趙少康指出，有人說影響範圍只要在竹北就好，但現在社交媒體發達，別的地方怎麼可能不知道？現在發覺各地形勢危險才開始緊張，「既有今日，何必當初？」立法院民眾黨8席立委加到哪邊，哪邊就過半，未來在立法院還有兩年要合作，國民黨眼光應該放遠、全面考量，不能因小失大，「因為一個竹北，臺灣其他地方都丟了，你覺得划得來嗎？」趙少康表示，不在其位、不謀其政，自己原本也不願批評，但形勢已到這個地步，藍白合非常重要。看看現在柯文哲被民進黨追殺成什麼樣子？就算藍白在立法院通過《老人福利法》，行政院長還是不副署。台灣65歲以上長者有480萬人，替父母付健保費的年輕人也有234萬人，政府國防預算可以編一兆，卻不能拿600億補貼健保基金，這合理嗎？民進黨根本不在乎，「藍白若不合，只會被分頭追殺」。最後，趙少康強調，他做事只問是非黑白，對就是對、錯就是錯，「這是我為什麼講過說，就算黨紀處分，就算開除了黨籍，我也要來！」新竹的藍白合是促成下架民進黨的關鍵力量，唯有支持藍白合才能下架民進黨。他期望在新竹能達成「竹北邱臣遠當選、新竹市高虹安當選、新竹縣徐欣瑩當選」的皆大歡喜局面，這才是顧全大局、不因小失大。