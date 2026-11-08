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2026年WTT法蘭克福冠軍賽男單4強戰上演萬眾矚目的頂尖對決，台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒今（8）日迎戰日本名將張本智和，雙方展開長達7局的史詩級拉鋸苦戰。林昀儒在開局連丟2局的劣勢下展現驚人韌性，兩度將戰局扳平並強勢拖入決勝局；無奈在關鍵第7局未能把握先機，最終以3：4（9：11、10：12、11：8、11：7、6：11、11：9、8：11）憾負宿敵張本智和，近期再度吞下心碎的7局大戰敗仗，止步男單4強無緣晉級決賽。總獎金達50萬美元、冠軍可獨拿1000點世界排名積分的法蘭克福冠軍賽進入白熱化階段。林昀儒本站狀態火熱，接連擊退約奇克（Darko Jorgic）、周啟豪以及溫瑞博等各國名將強勢殺入4強；而張本智和同樣在前三輪僅失一局，兩人迎來在WTT賽事的第9度交鋒。首局開打後張本智和進入狀態極快，近台反手提速兇狠取得領先，林昀儒在局末雖頑強連續追分，但關鍵球擰拉下網以9：11惜敗；次局林昀儒加強接發球擰拉質量，雙方纏鬥至10平Deuce，張本智和關鍵分果斷搏殺以12：10再下一城。陷入局數0：2落後的林昀儒並未慌亂，第3局開始改變戰術，減少強行發力，多以長短落點與強烈旋轉調動張本智和，打亂對手近台快攻節奏，以11：8扳回一城；第4局林昀儒更是掌控全場節奏，打出一波連得6分的猛攻，以11：7再下一城，強勢將大比分扳成2：2平手。第5局張本智和主動求變，改以長球強攻上旋球對抗，以11：6搶下聽牌優勢；背水一戰的林昀儒在第6局徹底放開手腳，開局打出5：1與8：2的懸殊領先，儘管局末遭張本智和頑抗反撲，林昀儒依舊頂住壓力以11：9拿下，將比賽逼入殘酷的第7局生死決戰。進入決戰第7局，林昀儒開局一度取得3：1領先，但張本智和中局發動一波3：0攻勢反超比分，並在關鍵分的相持對決中出手更為大膽果決；林昀儒在落後下雖全力追趕，終場仍以8：11遺憾失手。林昀儒近期屢次在國際大賽打滿7局卻於最後關頭以微小差距惜敗，此役雖然再度在搶七大戰吞敗無緣男單爭冠門票，但闖入4強依然為他賺進1.5萬美元獎金以及350點珍貴的世界排名積分。