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▲馬國弼（右圖）還原蔡依林當年合體周杰倫的經典造型，吸引破萬人按讚。（圖／馬國弼臉書）

▲馬國弼模仿蔡依林的還原度高，本人在配文寫下「嗯...像嗎？Jolin不要罵我喔」，令人發笑。（圖／馬國弼臉書）

藝人馬國弼過去因為簽賭欠下上千萬元債務，近年勤奮接工作陸續清償款項，他今（8）日在粉專分享為了演出扮成蔡依林經典造型的一系列照片，雖然妝髮、衣服還原度高，但扮相實在太嚇人，吸引破萬人朝聖，大虧「Jolin一定會告你」。蔡依林在2010年周杰倫《超時代》世界巡演台北場，與緋聞男友周杰倫驚喜同台演唱〈給我一首歌的時間〉，馬國弼以此為靈感，扮成蔡依林當天的舞台造型，只見他戴著高聳假髮，化上大濃妝，穿肉胎衣露出些微胸毛，再套上仿造蔡依林經典戰袍的服裝。馬國弼在配文寫下：「嗯...像嗎？Jolin不要罵我喔！」模仿蔡依林的照片一曝光，網友全部笑翻，「馬國弼不思議突然的想告你」、「我剛剛說像馬國畢，結果是本人哈哈哈哈，抱歉抱歉」、「馬哥剛還完債又想被告了」、「Jolin不貸款也能告你」、「根本一模一樣！你的周董是白雲嗎」、「人家那邊是胸，你是胸...毛」、「能不能給我一個巴掌的時間」、「好像馬世莉！」馬國弼過去沉迷簽賭欠下5000萬元的巨額債務，近年持續接拍八點檔、主持節目也兼職開Uber、當搬家工人、跑外送及直播帶貨等，如今已經償還4500萬元，還剩下500萬元債務，他日前分享和曾經染毒的郭世倫合照，有感而發地寫下：「賭、毒讓這二位男人失去太多太多了！我們的切身之痛～再次提醒大家～遠離這兩個字吧！」