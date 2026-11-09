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▲TYPA總教練周迎康在暫停時激勵球員，強調全隊雖無高大長人，但靠著全員奔跑打出團隊價值。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯賽今（8）日進行U15組2賽事，TYPA Dragons面對龍門國中一度靠下半場壓迫防守追到僅剩一球差距，可惜決勝節失誤增加，最終以49：54惜敗。不過陣中鄭自冶臨時從後衛改打前鋒，仍攻下全場最高15分，另有7籃板、2抄截、2助攻，成為球隊最大亮點。面對組織成熟、打法極具侵略性的龍門國中，TYPA Dragons在上半場受制於對手禁區壓迫，進攻頻繁受挫陷入落後。然而總教練周迎康（Anthony Joe）中場休息果斷變陣，下半場一開打便祭出極限的高位包夾與全場盯人防守，徹底切斷龍門後衛的傳導路線。這波防守變陣立刻收到奇效，TYPA在第三節展現銅牆鐵壁般的防線，整節讓龍門國中打得綁手綁腳、僅攻下區區8分；TYPA則趁勢靠著連續防守反擊與快速推進，多次將比分強行縮小到僅剩一個球權（2至3分差距），逼得龍門國中不得不叫出暫停止血。可惜進入第四節決勝關頭，TYPA因年輕球員急於追分出現幾次傳接球失誤，反遭龍門掌握反快攻機會將比分重新拉開，終場就以5分之差飲恨吞敗。TYPA教頭周迎康賽後肯定球員的頑強鬥志：「龍門是一支結構非常完整、打球極其拚命的傳統強隊。我們今天在下半場徹底打出了自己想要的節奏，用防守給足對手壓力、再轉換為快攻得分。雖然團隊籃板卡位還有很大的改進空間，但全員展現出來的拚勁完全符合預期。」本場TYPA最亮眼的焦點非鄭自冶莫屬。平時在場上主打控球與得分後衛的他，此役因球隊內線人手短缺，被迫臨危受命改打前鋒位置，扛起與對手禁區肉搏的重任。出人意料的是，鄭自冶改打前場後不但沒有水土不服，反而利用速度與靈活腳步頻頻撕裂龍門防線，全場斬獲15分外帶7籃板、2抄截與2助攻，無論是快攻、防守卡位還是空手切入都有極高貢獻。「我平常主要都是打後衛，今天因為球隊陣容身材受限，教練需要我去改打前鋒，很高興自己有把教練交代的戰術執行出來，」鄭自冶賽後謙虛地表示：「今天能拿下15分和7個籃板不是靠我自己單打，而是隊友大家一起跑動、透過全場防守製造出的機會。」談起籃球之路，鄭自冶透露自己從國小四年級開始接觸這項運動，主要是受到平時就熱愛打球的父親影響，在家庭耳濡目染下深深愛上籃球。被問及最崇拜的NBA球星時，他毫不猶豫點名金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），直言最著迷柯瑞鬼神般的精準外線投射能力。談到征戰U19聯賽的目標，鄭自冶務實地說：「對我而言，參加比賽的收穫從來不是追求漂亮的數據，而是透過高強度的正式比賽累積經驗，讓自己一直進步、一直練下去。」TYPA Dragons主要由台北美國學校（TAS）8、9年級學生組成，全隊一起練球打比賽的時間並不長，且陣中缺乏高大中鋒保護禁區，因此球隊打法完全建立在防守施壓與快速輪轉之上。周迎康教練表示，他在休息室最常問球員的一句話就是：「你能為球隊做什麼？」他強調，球隊透過頻繁輪替維持場上極限體能，「並不是每個人都能在場上大量得分，但每個人都擁有全力奔跑、全力防守與貫徹戰術的能力。」