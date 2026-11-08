2026年WTT法蘭克福冠軍賽男單4強賽，台灣桌球一哥林昀儒今（8）日與日本名將張本智和迎來生涯第16度宿命對決。雙方激戰整整7局，林昀儒在落後劣勢下兩度扳平戰局，可惜在決勝局關鍵分未能頂住對手猛攻，最終以3：4惜敗，無緣挺進冠軍戰。儘管林昀儒止步4強宣告無緣在世界排名上超車中國名將王楚欽，但本站進帳450點積分與15000美元（約1.5萬美元）獎金，下周最新世界排名將超越瑞典名將莫雷加德（Truls Moregard）升至世界第5，追平個人生涯最高排名紀錄。
收下450分升至世界第5平紀錄 王楚欽守住世界第4
隨著4強戰落幕，本站各項獎金與積分結算正式出爐。林昀儒闖入4強依大會規定獲得15000美元獎金，並收下世界排名450分積分，扣除替換掉的175分後淨增275分；林昀儒的世界排名總積分將從5595分攀升至5870分，下周世界排名將正式超車莫雷加德躍居世界第5位，追平個人生涯最佳名次。
由於林昀儒未能闖入決賽，中國名將王楚欽確保世界第4排名不墜；而挺進決賽的張本智和若能順利奪冠，積分將飆至6953分，有望超越法國「眼鏡弟」小勒布倫（Felix Lebrun）升至世界第2，進一步向前方的日本新星松島輝空發起世界球王寶座的衝擊。
WTT冠軍賽名次可得的獎金和積分
苦戰7局惜敗張本智和 關鍵局點失守無緣冠軍門票
本場比賽是林昀儒與張本智和在2026年的第5次交鋒。林昀儒本站接連力克中國好手周啟豪、溫瑞博，展現絕佳競技狀態；張本智和晉級之路同樣銳不可當，先前更橫掃邱黨挺進4強。
開局張本智和採取近台壓迫連拿4分，林昀儒一路緊咬逼出對手暫停，但張本智和仍以11：9先馳得點；次局林昀儒加強主動調動，雙方纏鬥至9平，張本智和發球搶攻得手以12：10再下一城。
陷入0：2落後的林昀儒在第3局找回節奏，於8平關鍵時刻果斷連拿3分扳回一城；第4局林昀儒在2：4落後下展開反攻，連續變線調動對手並以反手暴擰得分，以11：7將局數扳成2：2平手。
第5局張本智和以11：6搶下聽牌，背水一戰的林昀儒在第6局打出5：1強勢開局，頂住反撲以11：9將戰局逼入決勝第7局。然而在生死決戰中，林昀儒在5：3領先時遭張本智和連得3分超前，最終張本智和以11：8關門成功，收下對戰2連勝並將對戰優勢擴大至11勝5負。
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隨著4強戰落幕，本站各項獎金與積分結算正式出爐。林昀儒闖入4強依大會規定獲得15000美元獎金，並收下世界排名450分積分，扣除替換掉的175分後淨增275分；林昀儒的世界排名總積分將從5595分攀升至5870分，下周世界排名將正式超車莫雷加德躍居世界第5位，追平個人生涯最佳名次。
由於林昀儒未能闖入決賽，中國名將王楚欽確保世界第4排名不墜；而挺進決賽的張本智和若能順利奪冠，積分將飆至6953分，有望超越法國「眼鏡弟」小勒布倫（Felix Lebrun）升至世界第2，進一步向前方的日本新星松島輝空發起世界球王寶座的衝擊。
WTT冠軍賽名次可得的獎金和積分
|名次／輪次
|獎金（美元）
|世界排名積分
|備註
|冠軍
|40,000
|1,000
|張本智和力拚奪冠升至世界第2
|亞軍
|20,000
|700
|獲得700點積分
|4強（準決賽）
|15,000
|350（本站結算450分）
|林昀儒進帳1.5萬美元、世界排名升至第5平生涯最佳
|8強（半準決賽）
|8,500
|175
|淘汰於8強選手
|16強
|6,000
|90
|淘汰於16強選手
|32強
|4,500
|45
|首輪參賽保底獎金與積分
本場比賽是林昀儒與張本智和在2026年的第5次交鋒。林昀儒本站接連力克中國好手周啟豪、溫瑞博，展現絕佳競技狀態；張本智和晉級之路同樣銳不可當，先前更橫掃邱黨挺進4強。
開局張本智和採取近台壓迫連拿4分，林昀儒一路緊咬逼出對手暫停，但張本智和仍以11：9先馳得點；次局林昀儒加強主動調動，雙方纏鬥至9平，張本智和發球搶攻得手以12：10再下一城。
陷入0：2落後的林昀儒在第3局找回節奏，於8平關鍵時刻果斷連拿3分扳回一城；第4局林昀儒在2：4落後下展開反攻，連續變線調動對手並以反手暴擰得分，以11：7將局數扳成2：2平手。
第5局張本智和以11：6搶下聽牌，背水一戰的林昀儒在第6局打出5：1強勢開局，頂住反撲以11：9將戰局逼入決勝第7局。然而在生死決戰中，林昀儒在5：3領先時遭張本智和連得3分超前，最終張本智和以11：8關門成功，收下對戰2連勝並將對戰優勢擴大至11勝5負。