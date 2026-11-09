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▲傳統南獅以「採青」為核心，透過翻越桌墩象徵克服險阻、除邪納福的深厚民俗寓意。（圖／主辦提供）

115年「全國民俗運動匯演賽」東區預賽今（8）日持續進行醒獅與扯鈴賽事，宜蘭凱旋國中在U15傳統南獅、多獅男女混合組雙雙拿下優等晉級；大洲國小、黎明國小也在U12組取得全國決賽門票。從比賽內容可看出，醒獅不只比熱鬧，從不同年齡層的力道、托舉到採青套路，都有明顯技術差異。凱旋國中是本屆U15醒獅唯一參賽隊伍，在傳統南獅男女混合組拿下87.33分、多獅男女混合組86.67分，兩項皆獲優等晉級。外聘教練李廷睿表示，國中生體能較好，動作與技巧也更成熟，整套表演流暢度明顯提升。像是比賽中由獅尾隊員托住獅頭隊員腰部，協助躍上桌子或石墩，就是U12較少出現的進階動作。U12方面，大洲國小在傳統南獅男女混合組獲86分優等、多獅男女混合組83分甲等，同樣雙雙晉級。李廷睿指出，小學生在力道與技巧上還不如國中生，因此表演更強調可愛與完整性，其中落地腳步與重心控制尤其重要，一旦重心不穩，不只影響分數，也可能出現踉蹌甚至跌倒。黎明國小則在傳統南獅男女混合組拿下85分優等、多獅男女混合組80分甲等，兩項也都取得全國決賽資格。黎明國小學務主任陳志孝表示，醒獅兼具運動與文化傳承意義，校內醒獅戰鼓隊以社團形式運作，創立至今已接近30年，目前約有30多名學生參與。宜蘭地區目前約有4、5所國小成立舞獅社團，主要仍以南獅，也就是醒獅為主，客家獅與台灣獅相對少見。傳統南獅並非只看動作難度，「採青」才是套路編排的重要核心。比賽會透過簡易器材模擬山、嶺、水、橋等場景，再加入蛇、蜘蛛、蝦蟹等意象，讓整套演出呈現克服障礙、除邪納福的文化寓意。演出時還要把獅子的神情完整做出來，包括眨眼、搖耳、探路等細節，因此醒獅其實結合了體能、技巧、表演與團隊默契。不過這項民俗運動也有現實限制，包括鑼鼓聲量大、容易影響周邊居民，以及一隻醒獅造價往往超過萬元，都提高學校與社團長期經營的門檻。扯鈴方面，競速項目參賽人數較少，但仍有亮眼表現。花蓮花師附小徐彭睿豐在U12「競速單人繞腳男子組」完成168次，獲特優晉級；女子組則由東華附小陳芊佑完成164次，同樣以特優成績前進全國決賽。