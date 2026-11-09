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▲紐約大都會老闆柯恩（Steve Cohen）自華爾街自營交易員起家，1992年創立SAC資本顧問公司，以掌握市場情緒與快速停損累積巨額財富。（圖／美聯社／達志影像）

▲柯恩在2020年斥資24億美元（約合新台幣790億元）一舉收購紐約大都會隊，靠著「鈔能力」在自由球員市場開出破億美元頂級長約搶奪巨星。（圖／美聯社／達志影像）

台股在上週五遭遇前所未見的「黑色星期五」，盤中一度狂瀉3737點、改寫台股史上最大盤中跌點紀錄；面對市場恐慌性殺盤，國安基金隨即拍板啟動史上第10次護盤，最高可動用5000億元銀彈進場救市，金管會更自今（9）日起全面祭出限制放空等5大穩定措施。當全市場熱烈討論「危機入市」、「該不該進場抄底搶反彈」之際，放眼全球職業體壇，最懂得在市場極限巨震中操盤的頂級掠食者，莫過於紐約大都會老闆、華爾街無人不知的「對沖基金之王」史蒂夫·柯恩（Steve Cohen）。柯恩不只是全大聯盟最具財力、買人不手軟的超級球團老闆，更是當代華爾街對沖基金界的傳奇舵手。根據《富比士》最新即時富豪榜數據，柯恩的個人身家已高達約267億美元（折合新台幣超過8750億元）；而他所創辦並掌舵的Point72資產管理公司（Point72 Asset Management），目前管理的全球資產規模更突破580億美元（約合新台幣1.90兆元）。回顧其發跡史，柯恩畢業於賓州大學華頓商學院經濟系，1978年踏入華爾街投行Gruntal & Co.擔任自營交易員。與巴菲特等主張「長期持有、忽視波動」的傳統價值型投資大師截然不同，柯恩是典型的「短線戰狼」，他以極致靈敏的短線進出、高頻率調整部位、掌握資訊傳播時差與極度嚴苛的風險控管聞名於世。他在1992年創立SAC資本顧問公司（SAC Capital Advisors），憑藉著常年雙位數的驚人報酬率，在華爾街迅速建立起對沖基金霸業。靠著華爾街累積的滔天財富，柯恩在2020年斥資24億美元（約合新台幣786億元）一舉收購紐約大都會隊，打破當時大聯盟球團歷史最高成交價紀錄；入主後的大都會一改過往小家子氣的作風，頻頻在自由球員市場開出破億美元頂級長約搶奪巨星，成為全美運動界薪資總額最高、話題度最爆炸的豪門代表。然而，柯恩的造富神話並非一帆風順，他曾親身經歷過足以粉碎任何金融巨鱷的滅頂風暴。2013年前後，SAC資本捲入美國司法部與證券交易委員會（SEC）的大規模內線交易調查，最終公司選擇認罪協商，並支付了高達18億美元（依匯率換算約新台幣589億元）的天價罰金，更被迫關閉外部代客操作業務。雖然美國司法機關認定柯恩本人並未直接涉案、未對其提起刑事訴訟，主要指控其未盡適當監督旗下交易員之責，但這場重創迫使他將公司改組為管理私人資產的家族辦公室Point72，直到2018年監管禁令解除後才重新對外部投資人敞開大門。這場付出580億元血淚代價的監管風暴，成為柯恩金融生涯中最沉痛的一課，也讓他在日後的操盤與球團治理中，將合規、風險隔離與治理紀律視為紅線。當台股在單日血洗3737點後迎來國安基金與限空令護盤，各大看盤軟體與社群論壇再度湧現「別人恐懼我貪婪」、「大跌就是撿便宜好時機」的抄底聲浪。然而，柯恩在殘酷的華爾街廝殺近50年所體悟出的核心操盤精髓，卻恰恰站在衝動抄底的反面。在柯恩的交易體系中，核心原則從來不是「跌深了就閉著眼睛買」，而是「任何再有把握的交易，在按下買進鍵的那一秒，都必須先精準算好自己最多能承擔多少虧損」。柯恩從不與市場趨勢作對，只要買進後的走勢與預期假設出現偏差，他旗下的交易員被嚴格要求必須在第一時間「停損認賠」，絕不允許出現抱持僥倖心態的套牢攤平。在金融風暴與暴跌行情中，能夠在市場存活下來並累積財富的關鍵，往往不在於抓到幾次反彈暴賺，而在於「犯錯時有沒有斷尾求生的勇氣」。對於正緊盯台股護盤行情的投資人而言，在急著把子彈打進市場前，先設定好停損防線、控制好槓桿風險，才是從這位大聯盟首富身上所能學到最寶貴的一堂生存課。