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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國女間諜案，新加坡公司Megaspeed前高層黃樂（Huang Le，音譯，又名Alice Huang）與黃仁勳關係密切，更遭英媒金融時報直指與黃樂存在私人浪漫關係。輝達則強調兩人之間的往來僅為正常的商業關係，沒有任何不尋常之處。黃樂在與黃仁勳接觸時，任職新加坡的Megaspeed，這家公司究竟具有什麼樣的背景？外媒也紛紛探究背後的中國黑手。根據紐約時報報導，Megaspeed成立於2023年，該公司與中國遊戲企業第七大道（7Road）有關，第七大道拆分海外業務後，該公司後來跨足人工智慧資料中心業務，成為輝達AI晶片的客戶，並迅速採購了價值近20億美元的輝達最先進產品；然而，第七大道的投資人包括具有中國中央及地方政府背景的機構。Megaspeed表面上是一家新加坡資料中心公司，主要業務是在東南亞採購高階AI晶片、興建資料中心，再將運算能力出租給包含阿里巴巴在內等中國企業，美國官員認為，該公司是中國企業為獲取建構和營運人工智慧所需晶片而開展的大規模國際行動中的一環。調查人員懷疑，Megaspeed採購的部分輝達晶片還在通過非法途徑流入中國境內。貿易數據平台ImportGenius提供的海關記錄顯示，在2024年6月至2026年2月期間，Megaspeed在馬來西亞的關聯公司採購了價值至少48億美元、含輝達晶片和技術的先進人工智慧設備。對於一家沒沒無聞的小公司而言，這是一筆非同尋常的巨額資金。Megaspeed將這些晶片輸送至馬來西亞和印尼的資料中心，而這些資料中心遭質疑為中國客戶提供服務。此舉本身未必違法，但如果是代表中國公司進行，則可能被認定為違法。輝達團隊宣稱曾對Megaspeed展開調查，確認其「由總部位於中國境外的公司全資擁有和運營，無中國股東」。輝達發言人John Rizzo的說明，黃仁勳每年都會與數千名客戶高層交談，黃仁勳與黃樂之間互動，純屬正常的商務往來，像Megaspeed這樣的客戶只會收到普通的商業信息，而非輝達的敏感商業機密，更不會收到任何與國家安全相關的資訊。然而，紐約時報也提到，涉及黃樂的更深層情報在美國政府內部始終被嚴格保密。知情人士表示，美國安全機構一直在對黃樂實施電子監控。該監控顯示，她與一名美國公民保持著聯絡。依據美國法律，情報機構在沒有法院令狀的情況下通常無法合法監控本國公民。但是，當涉及美國人的通信在涉外監控中被截獲時，有資訊需求的政府機構可以通過被稱為「解密身份」(unmasking)的程序確認其身份。在本案中，解密程序確認該美國公民正是黃仁勳。目前尚不清楚黃仁勳與Megaspeed的黃樂是在何時相識的。一位查看過其社交動態的人士向紐時透露，黃樂曾在個人社交帳號上發布過多張自己與黃仁勳的合影。她曾自稱是Megaspeed的首席執行官；在該公司成立的前八個月裡，公司官方檔案將其登記為常務董事，隨後在變更文件中刪除了這一職務。商業記錄及其社群媒體帳戶顯示，Megaspeed現任董事來自新加坡，但近期居住在上海。商業數據平台WireScreen顯示，黃樂曾在幾家中國大型銀行工作，隨後加入了總部位於上海的基金鶴禧投資，該基金投資了多家與半導體和人工智慧相關的企業。熟悉該公司的科技投資人表示，黃樂及其合伙人曾誇耀她與黃仁勳的關係，並利用該關係募集資金、推廣其迅速擴張的商業網路；該網路已與中國政府一道在中國各地的數據中心進行了聯合投資。行業分析師、網路招聘訊息及其他記錄顯示，在東南亞，Megaspeed繼續推介新數據中心項目、招攬員工，並極力宣揚其與輝達的密切關係。報導還提到，Megaspeed仍持續推進在馬來西亞柔佛州建設大型資料中心的工程，該州與新加坡相望，成片新建的人工智慧設施已在油棕種植園之間拔地而起，工人們正加速鋪設建築物，且公司已掌握工程擴建後所需的關鍵晶片。