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金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期率隊拉出一波7連勝，即便已高齡38歲、征戰生涯第18個賽季，在場上的競技體能與得分爆發力依舊無懈可擊。勇士總教練科爾（Steve Kerr）近日受訪時幽默打趣表示，如果不知道年齡，他會猜柯瑞才「29或30歲」，體能狀態就像回到10年前一樣。科爾曾在球員時代效力於芝加哥公牛隊，與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）並肩作戰奪冠，他感嘆每當看到如今的柯瑞在場上摧毀對手嚴密防守時，總讓他無比強烈地回想起當年與喬丹同隊征戰時的震撼場景。柯瑞在日前迎戰魔術的比賽中狂飆41分6籃板6助攻，生涯在35歲後累積16次單場「40+」得分超越詹姆斯（LeBron James）獨居歷史第一。當被媒體問及若不看身分證會猜柯瑞幾歲時，科爾笑著回答：「我不知道，30歲？29歲？他真的是非常特別的球員。」曾身為公牛第二次三連霸功臣的科爾，隨後給予柯瑞至高無上的讚譽，將愛徒與傳奇名宿喬丹相提並論：「老實說，看著他現在在場上競爭的模樣，真的讓我非常強烈地想起當年和麥可喬丹一起打球的時光。」科爾指出，這種相似感不僅體現在純粹的籃球天賦，更在於兩人無與倫比的比賽影響力：「無論對手每晚制定出多麼嚴密的專屬防守策略來封鎖他們，他們始終能夠日復一日打破限制、持續主宰比賽勝負。」在接受體育廣播節目《Tom Tolbert Show》專訪時，科爾進一步揭露了柯瑞能長年屹立於聯盟巔峰的核心秘密。科爾強調，這絕非偶然或運氣，而是源於對體能準備與耐力維持近乎苛求的自律：「在NBA要長年維持這種高水準非常罕見，能做到這一點的球星通常都擁有相同的特質，那就是對個人身體調適與耐力訓練抱持絕對投入。」科爾同時列舉了史塔克頓（John Stockton）、奈許（Steve Nash）以及詹姆斯等名宿，盛讚柯瑞對籃球的純粹熱愛、強烈勝負欲以及為球迷獻上精彩表演的執著，都散發著與喬丹如出一轍的傳奇氣場。值得一提的是，勇士隨隊記者強森（Dalton Johnson）也曝光了球隊以126：119擊敗魔術後的更衣室內幕。在該役進入延長賽之初，科爾大膽做出讓柯瑞與格林（Draymond Green）暫坐板凳的調度，勇士年輕替補陣容頂住壓力打出4：0攻勢奠定勝基，隨後老將回歸收尾鎖定勝利。賽後柯瑞特別在更衣室向全隊發表談話，對板凳陣容的巨大貢獻讚不絕口。科爾在賽後記者會證實：「柯瑞在賽後向全體隊友表達了他與老將們對這群年輕球員的無比信任，我們正處於非常棒的團隊化學效應之中。」