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▲告五人高雄開唱消息搶先流出，迅速在網路上傳開，甚至掀起一波飯店搶訂潮，半夜飯店櫃檯突然湧入大量訂單。（圖／相信音樂提供）

告五人「在這裡 @century」世界巡迴演唱會台北小巨蛋站於今晚（8日）迎來最終場，讓粉絲們感到不捨，犬青感性表示：「沒想到（時間）這麼快，也想讓大家多聽點歌。」甚至因此減少talking環節。演唱會尾聲，告五人驚喜揭曉「1/9、1/10高雄見」，正式宣告將於明年（2027年）1月9日、10日登上高雄巨蛋開唱，為三天的小巨蛋之旅留下最震撼的句點。告五人首度在台北小巨蛋連辦三場演唱會，犬青表示這對他們來說是全新的挑戰，也沒想到時間過得這麼快，今晚將來到台北站的最後一場，讓粉絲們感到捨不得。而寵粉的告五人除了夯曲唱好唱滿，更豪氣祭出累計600架次無人機空中大秀，於高雄港口夜空接連變換「＠」、「告五人」、「@century」等專屬畫面，最後驚喜揭曉「1/9、1/10高雄見」，正式宣告將於明年1月9日、10日登上高雄巨蛋開唱，讓粉絲激動不已。告五人今晚延續2025年在高雄世運主場館的氣勢，再度斥資打造空中大秀，事實上這場驚喜其實早在公布前就意外露餡，無人機彩排畫面刻意選在深夜時刻，但還是被市民捕捉並曝光，消息迅速在網路上傳開，甚至掀起一波飯店搶訂潮，半夜飯店櫃檯突然湧入大量訂單，讓工作人員一時摸不著頭緒，意外成為演唱會宣傳的另類插曲。告五人這次砸上億攻蛋，舞台、服裝造型規格皆全面升級，不僅一晚準備多達5套量身訂製的戰袍，經典的「帶你飛」橋段這次也全面升級，繼2023年演唱會犬青躍升3公尺高的舞台驚豔高歌後，這次搭乘夢幻「帶你飛天船」，飛空10公尺、約3層樓高，美得讓全場歌迷目不轉睛。逗趣的是，當犬青第一眼看到這艘飛天紙船的造型時，忍不住開玩笑說：「這不是紙糊的吧？」還不忘向團隊確認：「有沒有保險？」但回憶起過去曾挑戰高空升降舞台，即便這次高度躍升3倍高，犬青笑說：「之前站著唱比較可怕，這次坐著反而很有安全感！」從開場到結尾都能讓歌迷看見告五人對演唱會每一個細節的用心。