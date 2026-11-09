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2018年首波兌現：可口可樂（Coca-Cola）宣布收購BODYARMOR的15%股權，此時科比的持股估值已狂飆至2億美元，短短5年間實現了約40倍的恐怖增長。



2021年全面收購：可口可樂正式以56億美元現金收購剩餘85%股份，據報導，科比家族最終從這筆交易中獲得約4億美元（約合新台幣131億元）的收益。以原始投入本金計算，實際回報率高達近67倍，創下體育史上球星天使投資的最高神話。





嚴守能力圈，只投自己真正理解的標的：科比深諳運動員的生活型態與補水需求，他投的不是複雜的衍生性商品，而是自己每天都在喝、看得懂市場痛點的飲料；普羅菲特則依循耶魯經濟學的嚴謹訓練，在熟悉的總體經濟與企業財報中尋找被低估的資產。



以時間換取空間，拒絕短期追高殺低：科比從2013年投入到2021年全面被收購，整整抱了8年，歷經市場質疑與巨頭打壓，最終靠企業真實營收暴增換來67倍暴利；普羅菲特的資產管理哲學同樣講求拉長投資週期、建立專業研究團隊，等待價值自然發酵。





台股日前經歷單日狂瀉的歷史性震盪後，國安基金進場護盤，市場迅速掀起一波「尋找錯殺潛力股」與「逆勢布局」的熱烈討論。然而，在恐慌中盲目進場往往淪為接刀，如何在充滿不確定性的賽局中精準出擊？放眼全球職業體壇，最懂得把球場上的敏銳直覺轉化為商業暴利的代表，莫過於已故NBA湖人傳奇科比（Kobe Bryant）投資運動飲料BODYARMOR狂賺超過60倍的神話，以及前NFL球星普羅菲特（Eugene Profit）退役跨足華爾街、掌管逾680億元資產管理帝國的經典範例。許多職業球星面對品牌贊助時，往往僅停留在收取數百萬美元代言費的「打工思維」；但科比在2013年展現了完全不同維度的商業格局。當時全美運動飲料市場幾乎被百事可樂旗下的開特力（Gatorade）全面壟斷，新創品牌BODYARMOR市占率微乎其微。然而，科比敏銳洞察到千禧世代與新一代運動員對「天然椰子水基底、低鈉高鉀、無人工色素」等健康補水概念的強烈渴求。科比毅然投入約600萬美元（約合新台幣1.95億元）買下BODYARMOR約10%股權，並親自以創意總監身分操刀廣告策略與品牌定位。這項佈局在隨後迎來驚人爆發：BODYARMOR創辦人雷波爾（Mike Repole）事後感性直言：「如果沒有科比的遠見、商業智慧與黑曼巴精神的加持，這個品牌絕不可能撼動市場巨頭、取得如今的百億成就。」如果說科比是將個人影響力與消費品趨勢完美結合的「創投狙擊手」，那麼前NFL角衛普羅菲特，則是將自身打造成華爾街的「價值投資典範」。普羅菲特擁有常春藤名校耶魯大學經濟學系的頂級學歷。在效力新英格蘭愛國者隊與華盛頓隊期間，他展現出色防守能力，但隨後因腿後肌嚴重撕裂傷被迫提早告別賽場。面對生涯重擊，普羅菲特沒有選擇沉淪，而是立刻投身華爾街，進入知名投行Legg Mason擔任股票經紀人，從最基礎的金融市場實務學起。累積扎實經驗後，他創辦了Profit Investment Management資產管理公司，專注於大型價值股與成長股的嚴謹配置。根據《Fox Business》報導，該公司管理的資產規模一度突破21億美元（折合新台幣約680億元），讓普羅菲特成為職業運動圈極少數成功轉型為管理數百億基金的正規金融巨擘。回看台股在暴跌後的局勢，無論是科比或是普羅菲特，他們的成功從來不是靠著在市場恐慌時盲目「賭反彈」，而是奠基在兩大無可撼動的底層邏輯：當大盤波動加劇、市場充斥著抄底噪音時，這兩位體育界傳奇的投資哲學恰恰給了所有投資人最清醒的警示，