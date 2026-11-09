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生涯累積美日通算4367支安打的傳奇名將、現任西雅圖水手隊總裁特別助理兼教練鈴木一朗（53歲），於7日與8日連續兩天前往日本大分縣升學名門兼棒球強權大分舞鶴高校展開指導，而在練習時他也寶刀未老，103次揮棒扛出11發全壘打。面對這支連年闖進縣大會決賽卻始終與夏季甲子園擦身而過的球隊，鈴木一朗不僅親自上陣實施長達3個多小時的高強度特訓，更在進行座前拋球打擊（Toss Batting）時傾囊相授生涯打擊精髓，嚴厲叮嚀小球員：「在擊球瞬間，臉和眼睛絕對不能轉向投手！」除了理論指導，鈴木一朗更親自踏進打擊區進行自由打擊（Free Batting）實戰示範。他先以前6球示範短打，傳授「用左手去抓球」以及「準備動作將棒頭立起」的秘訣；隨後正式展開全力揮擊。面對距離右外野102公尺外、高達15公尺的防護網，一朗在第21次揮棒時，豪邁掃出一記推定飛行距離達120公尺的特大號全壘打，小白球直接越過防護網重重砸在後方體育館的屋頂上，引爆全場高中球員驚呼連連。儘管隨著揮棒次數增加顯露疲態，一朗依舊笑著向球員打趣：「我握球棒已經50年了，聽說我從3歲就開始打了。」在現場球員齊聲高喊「加油」的熱血鼓舞下，一朗一路揮擊至103球，總計扛出11發全壘打等級的強勁飛球，最終在擊中防護網上層後收尾，靦腆苦笑自嘲：「真是不好意思，最後沒能展現最帥氣的一擊。」在打擊指導環節中，鈴木一朗先由打者正側面進行拋球訓練，深入剖析發力核心：「最關鍵的是髖關節收進去的感覺，要在身體前方建立揮棒的意象。從右肩轉移到左肩，這是一項『絕對不要把臉轉向投手』的練習！在球棒與球接觸的擊球瞬間（Impact），頭部、臉部與眼睛的視覺焦點必須確實留在後方。」隨後將拋球角度調整為斜前方，鈴木一朗一步步細緻拆解打擊細節：「下巴要確實留在左肩上，徹底運用髖關節的力量；揮棒路徑要盡可能走在球的內側，雖然這會感到相當吃力且身體受到極大壓迫，但眼睛的位置絕對不能前傾。身體可以往前重心轉移，但臉要穩穩留在原地！從投手的視角看過來，打者應該呈現出能看見臀部的姿態。」他更以自身為例勉勵球員：「我本身是身材偏單薄瘦削的選手，如果單純只想仰賴上半身的力量，球是絕對打不遠的。」大分舞鶴高校過去曾在2022年以21世紀名額晉級春季選拔大賽，但自2021年起已4度在大分縣大會決賽敗給甲子園常客明豐高校，始終無法突破夏季甲子園大門。在指導過程中，每當鈴木一朗提問時，球員往往因過於拘謹而集體陷入沉默，一朗見狀語重心長地點出球隊盲點：「問題就在這裡，這就是差了那關鍵一步的地方。大家都太認真、太老實了，球隊裡其實需要有一點調皮、帶有野性的選手。球隊在順境贏球時沒問題，但一旦陷入逆境劣勢，沉悶的空氣就會互相傳染。在決定勝負的關鍵時刻，球隊必須具備敢於放手一搏的爆發氣魄！」