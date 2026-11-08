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歹勢禮物還沒到 蕭美琴預告還會同框蘇巧慧

新北市長候選人蘇巧慧今（8）日於蘆洲舉辦造勢晚會，特別邀請副總統蕭美琴到場拉抬選情，舞台螢幕特別秀出「備胃元首蕭美琴副總統」，讓底下支持者爆笑。蕭美琴也提及昨天送台北市長候選人沈伯洋草帽與航海圖，但要送給蘇巧慧的禮物還沒來，還在訂製中，希望大家可以期待，但這也代表自己還會再來新北，跟蘇巧慧一起往前走。蕭美琴今（8）日特別現身新北與蘇巧慧同框，登場時舞台螢幕特別秀出創意背板，用多張蕭美琴大啖美食的照片組成集錦，標題為「備胃元首蕭美琴副總統」，引起底下支持者爆笑。蕭美琴表示，蘇巧慧不僅有「水獺媽媽」的溫暖，同時有鋼鐵般的意志，用將近900天的時間走遍新北大街小巷，提出「鑽石山城」、「新皇冠海岸」等政見願景，要將新北的多元與美好讓更多人看見，同時也提出加速「九大產業園區」，幫助中小微企業升級等產業政見，帶動新北經濟發展，「蘇巧慧帶領的新北市，可以成為和國際接軌的偉大城市。」蕭美琴提到，因為有蘇巧慧過去將近900天一步一腳印紮實的努力，現在各項指標都顯示蘇巧慧很有機會獲得勝利，但沒有大意的本錢，呼籲眾人必須「戒慎恐懼」，持續用溫暖、正面的力量為蘇巧慧拉票、催票，用正向選舉的態度為蘇巧慧凝聚更多力量，讓新北迎接更好的新時代。而蕭美琴也打趣稱，要送給蘇巧慧的禮物還沒來，還在訂製中，希望大家可以期待，但這也代表自己還會再來新北，跟蘇巧慧一起往前走，讓底下支持者爆出如雷歡呼聲。