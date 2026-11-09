中央氣象署表示，入秋最強東北季風今（9）日抵達，全台氣溫明顯下滑、越晚越冷，北台灣白天高溫僅剩21至22度，周二（11月10日）清晨低溫下探17至18度，局部空曠地區更可能跌破15度，大台北、宜蘭也要慎防局部大雨，周四（11月12日）東北季風減弱，但下周還有新一波冷空氣接力，民眾仍要留意天氣變化。
今天天氣：入秋最強冷空氣 全台顯著降溫
11月9日今天的天氣，氣象署提及，東北季風增強，水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北及宜蘭地區有局部較大雨勢機率，其他地區大多為多雲到晴，僅午後屏東地區及南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，北部及宜蘭氣溫一路顯著下降、高溫僅22、23度，入夜後越晚越涼，低溫下探約16至18度；而中南部及花東白天高溫也下降至約25至27度，入夜低溫也僅20度左右；此波東北季風為入秋以來最具規模的冷空氣，各地都能感受到明顯降溫，請適時添加衣物以免著涼。
今天空氣品質
良好：宜蘭
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為偏北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部及雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：桃園以北持續有雨 整天偏涼
11月10日明天的天氣，氣象署說明，入秋最強東北風影響，北部、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
一周天氣：周四才回溫 查帕卡颱風無影響
氣象署提到，周四至周六（11月14日）東北季風減弱，降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部則有局部短暫雨；下周一、下周二（11月16日至11月17日）還有另一波東北季風的訊號，氣象署將持續觀察。
此外，查帕卡颱風持續在關島附近海域發展，預估今天下半天到明天，有機會增強為中度颱風，路徑則是先朝西北西方向移動，抵達日本南方海域後，大角度轉向東北，對台灣沒有風雨影響，不過周四前，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，海邊活動要多加留意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
11月9日今天的天氣，氣象署提及，東北季風增強，水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北及宜蘭地區有局部較大雨勢機率，其他地區大多為多雲到晴，僅午後屏東地區及南部山區有零星短暫陣雨。
氣溫方面，北部及宜蘭氣溫一路顯著下降、高溫僅22、23度，入夜後越晚越涼，低溫下探約16至18度；而中南部及花東白天高溫也下降至約25至27度，入夜低溫也僅20度左右；此波東北季風為入秋以來最具規模的冷空氣，各地都能感受到明顯降溫，請適時添加衣物以免著涼。
良好：宜蘭
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為偏北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部及雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：桃園以北持續有雨 整天偏涼
11月10日明天的天氣，氣象署說明，入秋最強東北風影響，北部、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象署提到，周四至周六（11月14日）東北季風減弱，降雨趨緩，雙北仍有零星降雨，東半部則有局部短暫雨；下周一、下周二（11月16日至11月17日）還有另一波東北季風的訊號，氣象署將持續觀察。
此外，查帕卡颱風持續在關島附近海域發展，預估今天下半天到明天，有機會增強為中度颱風，路徑則是先朝西北西方向移動，抵達日本南方海域後，大角度轉向東北，對台灣沒有風雨影響，不過周四前，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪，海邊活動要多加留意。