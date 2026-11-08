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力拚連任的台北市長蔣萬安日前透露想跟前台北市長柯文哲請益，卻被反邀參加民眾黨候選人邱臣遠今（8）日舉辦造勢晚會。但蔣萬安早已安排合體新北市長候選人李四川的活動，導致不克前往，因此特別錄製影片「現聲」表示，相信邱臣遠過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北越來越好。由於蔣萬安和李四川早就安排晚上要出席「董事長開講粉絲見面會」，因此無法答應柯文哲的邀約，實際前往竹北市力挺邱臣遠。民眾黨主席黃國昌今被問到此事，他表示「一定會有驚喜，大家拭目以待」。民眾黨、國民黨的合作就是倒吃甘蔗，一步步往前邁進，11月14號「安心大遊行」，黨秘書長會率6名議員一起出席，呼籲所有支持者、小草一起上街拒絕恐懼。果然，晚上蔣萬安真的給了驚喜，特別錄了影片獻祝福，並表示邱臣遠是他以前立法院的好同事，我們過去有非常多合作的經驗。所以非常了解他的為人，是一位非常認真、負責、用心，而且願意做事的人。「相信他過去累積的經驗一定可以帶到竹北，讓竹北愈來愈好。臣遠加油，竹北加油。」