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▲一朗指導時強調每個揮棒與守備動作都必須有思考邏輯，並傳授保持旁觀者客觀冷靜的心法。（圖／美聯社／達志影像）

日本棒壇傳奇「朗神」鈴木一朗（Ichiro Suzuki）近日再度以客座指導身分走入基層校園！現年53歲的一朗於11月7日至8日親自造訪大分縣知名升學名校大分舞鶴高中，展開為期兩天的打擊、守備與跑壘特訓。在訓練尾聲的問答環節中，面對高中球員直率提問「什麼樣的人才算真正強者？」，這位坐擁日美職棒通算4367支安打的殿堂級傳奇，並未搬出輝煌的冠軍獎盃或戰績數據，而是堅定拋出「耐性」與「膽識」兩大特質，更罕見吐露心聲：即使締造無數世界紀錄，連自己都覺得要真正做到「非常困難」！根據日本媒體《Full-Count》與《TBS》現場報導，鈴木一朗在完成高強度的兩天技術特訓後，特地留出充裕時間讓這群懷抱甲子園夢想的年輕學子自由發問。其中一名球員脫離了常規的打擊與守備技巧，提出深刻的靈魂拷問：「一朗先生認為，究竟具備什麼條件，才稱得上是真正強大的人？」鈴木一朗沉思後，首先點出「耐性」。他解釋，耐性絕非單純隱忍，而是指一個人在面對排山倒海的困難、低潮與外界壓力時，依然能穩住陣腳、不輕易自我動搖的承受力。「這種強大的耐性絕不是天生擁有的，它必然是你在人生中經歷過無數次痛苦、挫折、悔恨與悲傷後，一點一滴在體內累積而成的厚度。」至於第二個核心條件則是「膽識」。一朗強調，當你徹底確立了前進的方向與目標後，是否具備破釜沉舟的覺悟？就算眼前是一片未知、甚至明知面臨巨大失敗風險，依然能毫不退縮地勇敢邁出第一步，這就是膽識。在他眼中，真正的強者從來不單指擁有超凡的肉體或技術，而是同時具備「吞下逆境的耐力」與「關鍵時刻敢於行動的勇氣」。身為大聯盟單季262安歷史紀錄保持人，鈴木一朗在後輩面前展現了令人動容的謙遜。他坦承，自己至今依然沒有把自身視為完全符合這兩項條件的「完成品」，而是在每一天的生活中，不斷督促自己朝這個標準邁進。「一個人即便在球場上不斷贏球、橫掃冠軍，也絕不代表他的內心已經真正強大。」一朗語重心長地提醒這群高中生，運動場上的勝負固然殘酷且耀眼，但相較於順境時的風光，一個人在跌入泥淖與困境後，究竟能否守住信念爬起來，才是最深層的考驗；高中棒球的挫敗與淚水，都將是未來人生無可取代的肥沃養分。在談話過程中，鈴木一朗反問現場學生：「在你們眼裡，我是個怎樣的人？」一名球員直言：「我認為一朗先生是個擁有非常明確原則的人，無論面對任何事，都有深思熟慮的想法。」聽到這個答案，一朗露出欣慰的微笑表示，這正是他數十年如一日嚴格貫徹的準則。他特別強調，無論是揮棒、守備站位等球場技術，還是生活中的每一個微小決定，，絕不能盲目隨波逐流。同時，他更傳授自己維持冷靜的心法：當面對高壓或情緒激動的瞬間，他會強迫大腦抽離，以「第三人稱旁觀者」的角度俯瞰當下的自己，確保每一次揮棒與決策都保持絕對的客觀與精準。