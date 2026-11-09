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藝人黃鐙輝長年憑投資台積電、0050等市值型ETF大賺千萬元資產，受封「南港巴菲特」，怎料，日前台股遭遇史詩級重挫，他之前購買、報酬率本來高達100%到200%的個股獲利一夕歸零，面對股災，他向股民提出絕對不要融資、短線投資者別盲目抄底、長線投資者應改抱大盤市值型ETF，以及衡量口袋深度，越跌越要分批買等4項建議。對於大盤劇烈重挫，黃鐙輝宣傳新劇受訪時嚴肅疾呼「不要再融資了、有開槓桿的人必須先收手」，強調在市場前景不樂觀、個股不知道會殺到什麼時候的狀況下，開槓桿極容易面臨斷頭風險。此外，對於習慣操作短線的股民，黃鐙輝建議不要急著進場接刀，至少要等到市場出現明確的反轉訊號再考慮，例如權值股台積電率先打開跌停。黃鐙輝自嘲過去「假會」買個股受傷很重，但對全球與台灣大盤的長期發展依舊深具信心，他建議長線投資人改以定期定額、持續「慢慢買」0050或006208等市值型ETF為主，靠長期持有的抗跌力道戰勝景氣循環。另外，黃鐙輝落實「別人恐懼我貪婪」的精神，在大盤暴跌三千多點當天直接逆勢進場撿便宜，但他提醒大家不要一次把子彈打光，一定要根據自己的資產分配、看著口袋剩多少錢，再採取「分批持續加碼」的策略。黃鐙輝也分享經典的股市名言勉勵哀鴻遍野的股民，「股市的錢，會從沒耐心的人手上，流去有耐心的人口袋」，認為只要做好風險控管，就不用過度恐慌。