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全球股市在上週經歷劇烈暴跌，使得投資人心慌。方舟投資（Ark Invest）執行長「女股神」伍德（Cathie Wood）對市場的震盪不以為意。她在接受美媒訪問時甚至認為，投資人目前的擔憂情緒，反而更加深了她對後市持續上漲的樂觀預期。根據CNBC報導，美股週四遭遇劇烈拋售，回吐了期中選舉後初期的漲幅。AI 相關概念股領跌，拖累以科技股為主的那斯達克綜合指數陷入修正區間，週五科技股則呈現試探性反彈。針對人工智慧的諸多隱憂，尤其是資本支出、現金流、負債及循環融資等問題，今年以來已多次引發市場劇烈波動。伍德掌管的多檔基金皆聚焦於科技與創新領域。她表示，金融市場目前充斥著「憂慮之牆」（wall of worry）。不過，憑藉數十年的投資經驗，她對整體情勢有著不同於傳統的獨到見解。伍德表示：「我曾親歷科技與電信泡沫時代，那時市場幾乎沒有任何擔憂。在 1980 與 1990 年代，當時處於多頭市場，大家盲目認定行情會一飛衝天（to the moon），但這波 AI 交易的發展軌跡並非如此。」她進一步分析，從一開始許多投資人就持續擔憂各大企業在 AI 研發上的資本支出規模過大、擴張速度過快，以及超大規模雲端服務商（hyperscalers）由巨額正自由現金流急遽轉為負自由現金流的情況。伍德說：「這段時間以來，這些因素一直困擾著市場。但我總認為市場存在擔憂反而是件好事，因為這通常意味著牛市具備更長久的延續力，我不認為這波多頭行情已經脫軌。」2025年，伍德旗艦基金 ARK 新生代創新 ETF（Ark Innovation ETF）報酬率超過 35%，遠優於標普 500 指數的 16.4% 漲幅及那斯達克指數的 20.5% 漲勢。當被問及美股當前是否已接近這波牛市的頂部，伍德明確回應，「我不這麼認為」；她點出無人計程車（robotaxi）與 AI Agent（人工智慧代理）等技術發展並強調，「我認為我們正處於一場科技革命的核心。」不過，伍德也指出，資本成本上升確實可能成為阻礙行情的「絆腳石」。由於美伊戰爭推升全球通膨，利率與債券殖利率今年雙雙大幅走揚。企業債殖利率同步攀升，反映債權人對企業放貸時要求更高的風險溢價。伍德認為，「這波修正部分原因正是來自債券市場的動盪。我長期以來一直強調，這堵憂慮之牆是由金融圈的高層所構築，這些人在當年的科技泡沫時期都還年輕。正是業界這些資深元老讓憂慮之牆始終存在，但這非壞事。如今債券投資人也加入了這個行列。過去科技業並不需要債券投資人，那時以軟體為主、固定成本低，靠的是病毒式傳播的應用程式與極高的毛利率；但現在 AI 需要高額固定成本，因此債券投資人正踏入科技領域，經歷他們過去未曾真正涉足的歷程。」不過她也指出，超大規模雲端巨頭擁有龐大的成長潛力，能在一定程度上抵禦風險。如果一家企業認為舉債能加速成長動能，也就是提高營收成長率，那麼利率走勢對這類公司而言其實無關痛癢。面對當前波動加劇的市場環境，伍德仍建議投資人在市場輪動時逢低加碼，「在震盪市場中看到反彈時，可適度獲利了結；當面臨拋售拉回時，先前入袋的利潤便能轉化為心理後盾，讓你有底氣逢低進場重新布局。」伍德表示：「這正是我們的操作策略。在這種時期，我們會將資金進一步聚焦在最具信心的持股上。過去一週左右我們便是這麼操作，我們加碼了 SpaceX 的持股。退一步看，地面資料中心引發的各項爭議，反而替太空資料中心創造了更大的切入契機。」談到選後的市場震盪，她認為這是「進兩步、退一步」的健康調節。到了明年，這場技術革命的脈絡將會逐漸清晰，仍相信市場會有相當出色的表現。