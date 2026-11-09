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桃園國際機場第一航廈7日傍晚發生行李轉盤故障，經查發現是旅客行李綁帶捲入輸送軌道，造成托盤脫軌，所幸在一小時內完成修復。部分國家機場在行李注意事項中，會特別提到關於托運行李的注意事項，其中有五類型物品很可能卡住轉盤。針對輸送帶金屬板當場掀起並脫軌，導致設備停擺一事，桃園機場公司表示，獲報後立即派員搶修，初步調查異常原因，為旅客行李綁帶脫落，捲入入境行李轉盤輸送軌道造成托盤脫軌暫停使用，並將相關航班行李轉移至其他轉盤供旅客提領，故障轉盤也在1小時內完成修復。桃園機場公司也提醒旅客準備行李的四不原則，包含不讓行李保護套或保護膜鬆脫；不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長；不放置不合規行李；不讓行李包裝鬆散導致作業內容物散落，共同維護行李輸送作業運作順暢。除了桃機的四原則之外，英國蓋威克機場也曾公開在官網的托運行李指南中特別提醒行李上若懸掛五件物品很可能造成行李系統卡住，包含綁帶、絲巾、緞帶、行李包套、鬆散的配件，這些物品可能會卡在機器中，造成延誤或損壞。