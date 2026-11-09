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環保局澄清宣導公費疫苗！廖玉蕙再轟「滿城只聞一片萬安聲」

楊植斗聯手鍾沛君、柳采葳提告 廖玉蕙首篇文章已悄刪除

作家廖玉蕙發文聲稱在大稻埕聽見垃圾車廣播，說出「市長選舉請支持蔣萬安」質疑公器私用。北市環保局長徐世勳火速留言闢謠澄清表示，絕對是聽錯了，不可能有這樣的廣播。沒想到廖玉蕙再度發文批評蔣萬安利用垃圾車廣播宣傳市政的行為，對此，台北市議員楊植斗看不下去宣布，今（9）日上午10點赴北檢提告。針對垃圾車廣播事件，環保局已經解釋是依循過去做法，由市長錄製音檔宣傳公費疫苗施打。「垃圾車播音均嚴格遵守《公務人員行政中立法》及相關規範，絕不涉入任何選舉活動。」但廖玉蕙似乎無法接受，再以「滿城不見黃金甲，只聞一片萬安聲」為題發文質疑，蔣萬安何時變得這麼殷勤？不是一直避談政策？這時候才來關心市民，不就是一種最廉價的競選策略？誰能在選情最熱烈的時刻，讓選民耳裡盈溢的都是他關切的聲音？廖玉蕙表示，住大安區幾十年，從未有市長在選舉期間使用垃圾車宣導政策。「瓜田不納履，李下不整冠」在這敏感時刻，市長不知避嫌，難道環保局官員也跟市長一樣不知曉嗎？除非這聲音是該被倒掉的垃圾，否則高居垃圾車上一路放送，就是典型的公器私用，行政不中立。面對廖玉蕙的說法，楊植斗表示，造謠一整天，不刪文也不道歉，因此決定和同黨的台北市議員鍾沛君、柳采葳，以及台北市議員候選人陳冠安一起去北檢提告。消息一出，有民眾發現廖玉蕙指控垃圾車播放「市長選舉請支持蔣萬安」音檔的文章已經被刪除，且第二篇文章也關閉留言區，再度引發外界關注。