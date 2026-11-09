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美國媒體近日揭露，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，疑似與一名涉嫌向中國提供情報、協助取得受出口管制AI晶片的新加坡華裔商業女性「關係密切」，引發美國當局關注。輝達董事會8日宣布啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否成為外國情報行動的目標，以及公司機密、美國國家安全是否受到影響。另一方面，黃仁勳也在致員工信件中，坦承對妻子不忠，並為自己的行為公開致歉。根據《路透社》、《CNN》報導，美國當局正在調查一名曾任職於新加坡企業Megaspeed的女性黃樂（Alice Huang）。《紐約時報》上月披露，美國當局懷疑她曾向北京提供情報，協助中國取得受美國出口管制、禁止輸往中國的先進AI晶片。《金融時報》先前更踢爆，美國官員認為黃樂與黃仁勳可能存在「浪漫關係」。由於輝達掌握全球最重要的AI晶片技術之一，美國當局對於相關人際關係、晶片交易網路格外敏感。若第三國企業透過商業管道，協助中國取得受限制晶片，不僅涉及美國出口管制，也可能牽動更廣泛的國家安全問題。面對相關報導，輝達董事會8日宣布啟動獨立調查，將由獨立董事組成的委員會負責監督，並聘請外部獨立法律顧問協助。輝達表示，董事會將美國國家安全與經濟安全列為優先事項，但目前沒有理由相信，美國國家安全或輝達的公司機密已被損害，調查則會檢視所有可取得的相關資訊，黃仁勳也支持這項調查，並承諾全力配合。先前，輝達曾在回應《紐約時報》報導時聲稱，執行長與客戶高層會面，是日常工作的一部分，黃仁勳每年都會與數千名客戶企業主管交流。輝達發言人強調，這次事件不會影響公司正常運作，黃仁勳將繼續擔任執行長，領導工作不會中斷。除了情報疑雲，黃仁勳8日也透過輝達官網，發布致公司員工的公開信，坦承對妻子不忠，表示自己的行為傷害了妻子與孩子，沒有任何藉口，並願意承擔全部責任。黃仁勳同時向公司員工、董事會、合作夥伴及股東致歉，承諾重新贏回各方信任，並強調將全力配合董事會調查，支持美國國家安全。此外，美國眾議院共和黨高層議員已要求黃仁勳，本月赴國會進行簡報，說明相關疑慮。隨著國會介入、輝達董事會展開調查，這起事件已不再只是企業執行長私生活爭議，更涉及美中科技競爭、AI晶片出口管制、美國國家安全等嚴肅議題。原文連結：