我是廣告 請繼續往下閱讀

▲埃及民眾將罹難者遺體抬離火車事故現場。（圖／美聯社／達志影像）

埃及發生重大火車追撞事故！當地時間8日，2列客運列車在吉薩省（Giza）的阿亞特區（Al-Ayyat）相撞，至少7人死亡、125人受傷。埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）已下令展開調查，要求查明事故原因，若發現涉及人為疏失，必須追究責任。根據《路透社》、《美聯社》報導，事故地點距離首都開羅約52公里，一列從吉薩開往法尤姆（Fayoum）的客運列車，撞上另一列從開羅開往南部城市阿斯旺（Aswan）的列車尾部，造成數節車廂出軌。埃及檢察機關初步調查，結合現場勘查結果，顯示事發時，開往阿斯旺的2010號列車正停在軌道上，隨後遭134號列車從後方撞擊，詳細事故原因仍待進一步釐清。事故發生後，大批救援人員趕赴現場，有乘客一度受困在變形車廂內，當地居民也加入救援行列，協助搜救傷者、通報緊急單位。埃及衛生部表示，事故造成至少7人死亡、125人受傷，傷者已送往附近醫院接受治療。救援行動共出動72輛救護車，醫療人員也持續監控傷者狀況。埃及總統塞西表示，正密切關注事故後續，已指示相關政府單位，提供傷者必要的醫療協助，要求儘速完成調查，任何經查證涉及疏失的人員，都必須依法究責。埃及公共檢察機關已對事故展開調查，成立專業的技術委員會，檢視事故現場、受損車廂及鐵軌，釐清2列列車為何會在同一軌道上追撞，鐵路操作程序與安全規範是否存在缺失。事故也造成埃及南部鐵路運輸受到影響，在工程人員清理受損列車與軌道之際，該國交通部已安排接駁巴士，並提供取消行程的退票服務。值得注意的是，這並非阿亞特區近期首次發生鐵路事故。今年9月10日，當地也曾發生2列貨運列車相撞事件，造成列車司機及助理受傷。埃及擁有非洲規模最大的鐵路網絡之一，也是當地民眾重要的交通工具，但其鐵路安全問題長期受矚。2002年，埃及發生過一起嚴重的客運列車火災，當時造成至少360人死亡，至今仍是該國最嚴重的鐵路災難之一。儘管埃及政府近年投入大量資金，積極推動鐵路現代化與設備更新，但接連發生的鐵路事故，仍讓外界關注，當地鐵路系統的安全管理、設備維護及營運監督，是否仍然不足。原文連結：