亞洲天王周杰倫近日在IG限時動態分享生活日常，只見他隨興PO出晚餐搭配的紅酒，一共有4瓶。眼尖網友發現，這4瓶紅酒全是布根地特級園夢幻逸品，總市值粗估高達新台幣150萬至200萬元，相當於一輛進口車的價格；其中一瓶更是有「世界酒王」美稱的羅曼尼康帝特級園紅酒，單瓶身價就上看百萬，周董的奢華品味令人咋舌。
周杰倫晚餐配4瓶紅酒 總價高達200萬
向來熱愛美食與藝術收藏的周杰倫，日前在IG限時動態曬出精緻生魚片料理，並擺出4瓶紅酒特寫，簡短配文寫下「晚餐」兩個字。照片曝光後，許多網友忍不住放大看酒標，一查才發現，這4款紅酒全是大有來頭的頂級珍釀，總價足夠買下一輛進口車。
4款紅酒名單與市價分別如下（圖片由左至右）：
📌Maison Leroy Échézeaux Grand Cru 1966：由傳奇靈魂人物、「布根地鐵娘子」Lalou Bize-Leroy操刀的半世紀陳年老酒，市場極度罕見，估計市值約新台幣25萬至40萬元。
📌Domaine de la Romanée-Conti (DRC) Romanée-Conti Grand Cru 2019：即收藏界公認的「世界酒王」羅曼尼康帝特級園紅酒，單瓶市價高達新台幣80萬至100萬元，是整桌身價最高的一款。
📌Domaine de la Romanée-Conti (DRC) La Tâche Grand Cru 2016：出自同酒莊的傳奇獨佔園「踏雪」，市價約新台幣22萬至25萬元。
📌Domaine du Comte Liger-Belair Échézeaux Grand Cru 2016：頂級膜拜名莊里貝伯爵酒莊（雙獅）出產的特級園紅酒，國際未稅平均價格約新台幣12.8萬元，但市價已炒到17萬至21萬元左右。
喝完百萬紅酒再去看畢卡索名畫 周杰倫自己也覺得誇張
品嚐完百萬紅酒與生魚片後，周杰倫後來還繼續在限時動態分享自己的散步行程，只見他去到澳洲雪梨的新南威爾斯美術館，頭戴黑帽、身穿黑T恤站在藝術巨擘畢卡索1956年的油畫名作《坐在搖椅上的裸女》前靜心凝視，並幽默寫下「今天行程有點誇張」，讓粉絲笑翻。
網友大開眼界：帳戶對他來說只是數字
網友們看了周杰倫的紅酒動態也紛紛在Threads上留言討論，「他連一幅畫上億眼都不眨就購入了，這對他來說零錢都不到」、「我周董吃個晚餐喝一百多萬配菜，這才叫帳戶只是數字」、「最便宜的竟然是12萬多的雙獅，果然是我大周董」、「羅曼尼康帝！好扯，世界酒王欸」、「周董讓我們開眼界了」。
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向來熱愛美食與藝術收藏的周杰倫，日前在IG限時動態曬出精緻生魚片料理，並擺出4瓶紅酒特寫，簡短配文寫下「晚餐」兩個字。照片曝光後，許多網友忍不住放大看酒標，一查才發現，這4款紅酒全是大有來頭的頂級珍釀，總價足夠買下一輛進口車。
📌Maison Leroy Échézeaux Grand Cru 1966：由傳奇靈魂人物、「布根地鐵娘子」Lalou Bize-Leroy操刀的半世紀陳年老酒，市場極度罕見，估計市值約新台幣25萬至40萬元。
📌Domaine de la Romanée-Conti (DRC) Romanée-Conti Grand Cru 2019：即收藏界公認的「世界酒王」羅曼尼康帝特級園紅酒，單瓶市價高達新台幣80萬至100萬元，是整桌身價最高的一款。
📌Domaine de la Romanée-Conti (DRC) La Tâche Grand Cru 2016：出自同酒莊的傳奇獨佔園「踏雪」，市價約新台幣22萬至25萬元。
📌Domaine du Comte Liger-Belair Échézeaux Grand Cru 2016：頂級膜拜名莊里貝伯爵酒莊（雙獅）出產的特級園紅酒，國際未稅平均價格約新台幣12.8萬元，但市價已炒到17萬至21萬元左右。
品嚐完百萬紅酒與生魚片後，周杰倫後來還繼續在限時動態分享自己的散步行程，只見他去到澳洲雪梨的新南威爾斯美術館，頭戴黑帽、身穿黑T恤站在藝術巨擘畢卡索1956年的油畫名作《坐在搖椅上的裸女》前靜心凝視，並幽默寫下「今天行程有點誇張」，讓粉絲笑翻。
網友大開眼界：帳戶對他來說只是數字
網友們看了周杰倫的紅酒動態也紛紛在Threads上留言討論，「他連一幅畫上億眼都不眨就購入了，這對他來說零錢都不到」、「我周董吃個晚餐喝一百多萬配菜，這才叫帳戶只是數字」、「最便宜的竟然是12萬多的雙獅，果然是我大周董」、「羅曼尼康帝！好扯，世界酒王欸」、「周董讓我們開眼界了」。