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▲周杰倫晚餐配的4瓶紅酒身價上看200萬，左邊第2瓶就是傳說中的世界酒王。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

▲周杰倫吃完晚餐去看畢卡索，豪奢行程超誇張。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

亞洲天王周杰倫近日在IG限時動態分享生活日常，只見他隨興PO出晚餐搭配的紅酒，一共有4瓶。眼尖網友發現，這4瓶紅酒全是布根地特級園夢幻逸品，總市值粗估高達新台幣150萬至200萬元，相當於一輛進口車的價格；其中一瓶更是有「世界酒王」美稱的羅曼尼康帝特級園紅酒，單瓶身價就上看百萬，周董的奢華品味令人咋舌。向來熱愛美食與藝術收藏的周杰倫，日前在IG限時動態曬出精緻生魚片料理，並擺出4瓶紅酒特寫，簡短配文寫下「晚餐」兩個字。照片曝光後，許多網友忍不住放大看酒標，一查才發現，這4款紅酒全是大有來頭的頂級珍釀，總價足夠買下一輛進口車。：由傳奇靈魂人物、「布根地鐵娘子」Lalou Bize-Leroy操刀的半世紀陳年老酒，市場極度罕見，估計市值約新台幣25萬至40萬元。：即收藏界公認的「世界酒王」羅曼尼康帝特級園紅酒，單瓶市價高達新台幣80萬至100萬元，是整桌身價最高的一款。：出自同酒莊的傳奇獨佔園「踏雪」，市價約新台幣22萬至25萬元。：頂級膜拜名莊里貝伯爵酒莊（雙獅）出產的特級園紅酒，國際未稅平均價格約新台幣12.8萬元，但市價已炒到17萬至21萬元左右。品嚐完百萬紅酒與生魚片後，周杰倫後來還繼續在限時動態分享自己的散步行程，只見他去到澳洲雪梨的新南威爾斯美術館，頭戴黑帽、身穿黑T恤站在藝術巨擘畢卡索1956年的油畫名作《坐在搖椅上的裸女》前靜心凝視，並幽默寫下「今天行程有點誇張」，讓粉絲笑翻。網友們看了周杰倫的紅酒動態也紛紛在Threads上留言討論，「他連一幅畫上億眼都不眨就購入了，這對他來說零錢都不到」、「我周董吃個晚餐喝一百多萬配菜，這才叫帳戶只是數字」、「最便宜的竟然是12萬多的雙獅，果然是我大周董」、「羅曼尼康帝！好扯，世界酒王欸」、「周董讓我們開眼界了」。