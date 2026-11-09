中央氣象署表示，今年第31號颱風「查帕卡」今（9）日凌晨增強為中度颱風，接下來將逐漸轉向北上，對台灣沒有直接影響。不過，東北季風持續發威，北部、東半部及恆春半島降雨增加，大台北、宜蘭有局部較大雨勢機率，北部高溫僅22至23度，夜間低溫下探16度，民眾須留意降溫及強風。
查帕卡升中颱 今日起迴轉北上
氣象署觀測，查帕卡於今日凌晨2時增強為中度颱風，當時中心位於台北東方約1460公里處，以每小時8至18公里速度移動，方向由北北西轉為東北東。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，達14級風，7級風暴風半徑150公里、10級風暴風半徑50公里。預估颱風逐漸迴轉北上，對台灣天氣沒有影響。
東北季風大降溫！北部低溫下探16度
氣象署表示，今日受東北季風影響，水氣增加，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北與宜蘭須留意較大雨勢；其他地區大致多雲到晴，午後屏東及南部山區有零星降雨。
氣溫方面，北部及宜蘭白天高溫僅22至23度，入夜後持續轉涼，低溫約16至18度；中南部及花東高溫也降至25至27度，夜間低溫約20度。離島部分，澎湖20至27度、金門18至27度，馬祖則有短暫雨，氣溫約16至21度。
氣象署提醒，這波東北季風是入秋以來較具規模的冷空氣，各地降溫有感，民眾外出記得適時增添衣物。此外，東北風增強，台南以北、恆春半島、宜蘭、台東及離島局部地區，可能出現平均風6級以上或陣風8級以上，海邊活動務必注意安全。
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氣象署觀測，查帕卡於今日凌晨2時增強為中度颱風，當時中心位於台北東方約1460公里處，以每小時8至18公里速度移動，方向由北北西轉為東北東。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，達14級風，7級風暴風半徑150公里、10級風暴風半徑50公里。預估颱風逐漸迴轉北上，對台灣天氣沒有影響。
氣象署表示，今日受東北季風影響，水氣增加，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北與宜蘭須留意較大雨勢；其他地區大致多雲到晴，午後屏東及南部山區有零星降雨。
氣溫方面，北部及宜蘭白天高溫僅22至23度，入夜後持續轉涼，低溫約16至18度；中南部及花東高溫也降至25至27度，夜間低溫約20度。離島部分，澎湖20至27度、金門18至27度，馬祖則有短暫雨，氣溫約16至21度。
氣象署提醒，這波東北季風是入秋以來較具規模的冷空氣，各地降溫有感，民眾外出記得適時增添衣物。此外，東北風增強，台南以北、恆春半島、宜蘭、台東及離島局部地區，可能出現平均風6級以上或陣風8級以上，海邊活動務必注意安全。