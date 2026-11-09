東北季風今（9）日增強，北台灣愈晚愈涼，明日清晨平地低溫可能降至15度，桃園以北及東半部有局部短暫雨。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，這波冷空氣周三起逐漸減弱，周四、周五迎風面降雨減少，周六各地晴朗、氣溫明顯回升，周日僅受微弱東北風影響。此外，中颱查帕卡將迴轉朝東北東遠離，對台灣無威脅。
東北季風增強！北台灣明晨低溫探15度 周三起逐步回暖
吳德榮表示，昨（8）日北台灣略微轉涼，各地最高溫約30至34度；今晨截至4時42分，平地最低溫出現在台東東河鄉，僅17度，各地低溫約17至21度。
最新模式顯示，今、明兩天東北季風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨。今日北部愈晚愈涼，中南部高溫稍降、早晚偏涼；明日北台灣持續偏涼，清晨平地低溫約15度。
周三至周五（11至13日）東北季風逐日減弱，周三迎風面雲量仍多，周四、周五降雨機率降低，東半部偶有局部短暫雨，其他背風面地區天氣穩定。北台灣氣溫逐日回升，中南部白天稍熱、早晚仍涼。
到了周六（14日），各地轉為晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，感受偏熱，早晚則較舒適；周日（15日）僅有一波微弱東北風掠過，影響不大。
中颱查帕卡大迴轉 明起朝東北東方向遠離
颱風動態方面，氣象署最新路徑潛勢預測顯示，第31號中颱查帕卡目前位於關島西北方海面，將由偏西北西轉向北行，接著逐漸迴轉，明日起再朝東北東方向遠離，後續也會逐步轉變為溫帶氣旋，對台灣沒有威脅。
吳德榮指出，歐洲系集模式的平均路徑同樣呈現大幅迴轉特徵，但各個預測成員分布在路徑兩側，代表後續走向仍存在不確定性。
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吳德榮表示，昨（8）日北台灣略微轉涼，各地最高溫約30至34度；今晨截至4時42分，平地最低溫出現在台東東河鄉，僅17度，各地低溫約17至21度。
最新模式顯示，今、明兩天東北季風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨。今日北部愈晚愈涼，中南部高溫稍降、早晚偏涼；明日北台灣持續偏涼，清晨平地低溫約15度。
到了周六（14日），各地轉為晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，感受偏熱，早晚則較舒適；周日（15日）僅有一波微弱東北風掠過，影響不大。
中颱查帕卡大迴轉 明起朝東北東方向遠離
颱風動態方面，氣象署最新路徑潛勢預測顯示，第31號中颱查帕卡目前位於關島西北方海面，將由偏西北西轉向北行，接著逐漸迴轉，明日起再朝東北東方向遠離，後續也會逐步轉變為溫帶氣旋，對台灣沒有威脅。
吳德榮指出，歐洲系集模式的平均路徑同樣呈現大幅迴轉特徵，但各個預測成員分布在路徑兩側，代表後續走向仍存在不確定性。