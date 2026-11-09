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▲姊妹倆當天攜手走紅毯，兩個人都美到不行。（圖／翻攝自小S IG@elephantdee）

女星大S（徐熙媛）過世後，妹妹小S（徐熙娣）不時在社群表達對她的思念。小S昨（8）日就曬出兩人2007年首度登上香港電影金像獎紅毯的合照，坦言當年曾遭酸民質疑「ASOS在香港不紅」，緊張到直冒冷汗；但大S毫不畏懼，還霸氣安慰她，讓她至今崇拜不已，更深情直呼大S永遠是她心目中的英雄。小S昨日在IG分享珍貴舊照，她與大S 19年前一起到香港擔任金像獎頒獎嘉賓，照片中，大S身穿亮黃色平口長禮服，小S則以俐落短髮搭配粉紅色平口禮服，姊妹倆亮麗同行。回憶起當年受邀故事，小S坦言那時耳邊充斥著不少質疑與嫌棄的耳語，甚至有人竊竊私語嘲弄：「她們是誰？怎麼會邀請她們？ASOS在香港不紅啊」，讓她內心忐忑不安，背後狂冒冷汗，極度恐懼站上舞台後會落得無人搭理的窘境。面對現場的冷言冷語，早已跨足影壇的大S完全不怕，霸氣安慰小S：「怕屁啊，不好笑就趕快下台，有人捧場就好好把台詞說完」。這句話瞬間撫平小S的焦慮，讓她確信「我姊一定會罩我」，安心不少。而典禮上，兩人精心準備的笑話雖未引起現場觀眾熱烈迴響，但一走出會場，大批媒體立刻蜂擁而上搶拍大S。目睹那一幕的小S坦言，站在姊姊身旁深感榮耀，更在那瞬間領悟了大S選擇轉型的心境：「那一刻，我才知道她為什麼想當演員而不是主持人，因為她有能力詮釋不同的角色，而不是永遠訪問別人，我到現在都很崇拜她，不只是她的決定、還有她的勇氣」。文末，小S以英文感性告白「you are my hero sis forever」，深情讚頌大S永遠是她心中的英雄。感人貼文曝光後，隨即引來大批網友暖心安慰，紛紛留言力挺「有姊姊在身邊真的很安心」、「大S的美麗與勇氣一直都在」、「你們都是最棒的」。