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NBA例行賽於今（9）日上演一場東區焦點對決，東區龍頭費城76人作客芝加哥公牛主場。本場比賽雙方一路陷入拉鋸，公牛在下半場數度發動瘋狂反撲，但76人靠著全隊4人得分突破18分大關、布朗（Jaylen Brown）狂砍全隊最高29分，以及詹姆斯（LeBron James）貢獻22分，當家後衛馬克西（Tyrese Maxey）在決勝時刻飆進殺死比賽的冷血三分，終場76人就以127：121力克公牛，將戰績推進至9勝2敗繼續傲視東區，並送給芝加哥公牛一波苦澀的7連敗。比賽甫開打，急於止敗的主場公牛展現強大求勝慾望，開賽隨即打出6：0攻勢搶得先機；首節中段史密斯（Jalen Smith）個人連拿5分，幫助公牛一度取得23：16的7分領先優勢。然而76人迅速調整進攻節奏，多點開花回敬一波7：0反撲，在首節剩餘4分35秒時強行扳成23：23平手，首節打完76人以34：32微幅反超。進入次節，比賽徹底成為詹姆斯（LeBron James）的個人秀。他在短短2分半鐘內有如神助，切入、外線無所不能，個人瘋狂連飆11分，率領76人拉出一波摧枯拉朽的15：4猛烈攻勢，在半場前5分53秒將比分改寫為51：44。隨後馬克西連續切入造犯規兩罰俱中，一度將分差擴大至雙位數的10分，半場結束76人以68：61帶著7分優勢進入休息室。易籃再戰，背水一戰的公牛展開絕地大反攻。第三節一開賽，公牛打出7：0猛攻，靠著布澤利斯（Matas Buzelis）在外線轟進追平三分球，一舉將比分追成68：68平手。關鍵時刻，76人三大主力布朗、馬克西與恩比德（Joel Embiid）聯手串聯，回敬一波9：2攻勢穩住陣腳；戰至三節末段2分22秒，沃克（Lonnie Walker IV）命中外線冷箭，分差再度被拉開至12分。不過公牛韌性十足，在最後兩分鐘打出反擊，三節打完將落後縮小至93：99。決勝第四節戰況進入白熱化。公牛再度發動一波7：0的反撲狂潮，在比賽最後5分05秒將分差逼進至110：113僅差3分。比賽最後3分鐘，公牛主力奧科羅（Isaac Okoro）頂著防守強攻打進「2+1」，將比數追成116：118的2分窒息差距，全場芝加哥球迷沸騰。接著76人後場大腦馬克西挺身而出，在進攻時間即將到期前頂住巨大防守干擾，於外線手起刀落轟進絕命致命三分球，一口氣將比分重新拉開至123：116，瞬間給了公牛致命重擊。終場前14秒，公牛採犯規戰術無效，布朗站上罰球線穩穩兩罰全中，正式為這場127：121的客場血戰劃下完美句點。綜觀全場表現，76人先發陣容展現了無懈可擊的均衡火力。布朗全場出賽繳出全隊最高29分、7籃板與4助攻的全面成績單；後衛馬克西攻守俱佳，貢獻27分外帶7次助攻，更在末節投進定海神針般的致勝球；老將詹姆斯高效攻下22分、4籃板與5助攻，第二節的單節爆發成為逆轉氣勢的分水嶺；禁區神獸恩比德則扎實繳出18分、10籃板的「雙十」成績單，新秀埃奇庫姆（VJ Edgecombe）亦有13分、6籃板的活力挹注。