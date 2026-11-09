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蘇巧慧42%、李四川39% 差距落在抽樣誤差內

中立選民39%仍未表態

藍綠基本盤大致歸隊 板橋選情成雙方攻防重點

2026新北市長選戰倒數，《聯合報》最新民調今（9）日出爐，民進黨參選人蘇巧慧以42%支持度小幅領先國民黨李四川的39%，僅差3個百分點，落在抽樣誤差範圍內，雙方勢均力敵。值得注意的是，儘管藍綠基本盤大致歸隊，仍有19%選民尚未決定支持對象，其中中立選民更有39%未表態，成為11月28日投票前的關鍵。根據《聯合報》最新民調，蘇巧慧以42%支持度小幅領先國民黨李四川的39%，雙方僅差3個百分點，落在抽樣誤差範圍內，選情呈現膠著。另有19%選民尚未決定支持對象，成為關鍵變數。勝選看好度方面，37%選民認為李四川將當選，36%看好蘇巧慧，另有27%無法預測結果。中立選民對2人勝選的看好度同為25%，高達50%表示無法判斷。政黨傾向方面，民進黨支持者有91%力挺蘇巧慧，國民黨支持者則有86%支持李四川，藍綠基本盤大致歸隊；民眾黨支持者有82%支持李四川，僅10%支持蘇巧慧。至於中立選民，蘇巧慧獲31%支持、李四川29%，另有39%尚未表態。從年齡層來看，蘇巧慧在40歲以下選民中獲得44%支持，李四川則為41%；40至59歲及60歲以上選民，蘇巧慧均獲41%支持，李四川則為38%，各年齡層差距皆不大。區域方面，蘇巧慧在蘆洲、三重及樹林、鶯歌、土城、三峽較占優勢，李四川則在新店、中永和較受青睞；最大票倉板橋則有42%支持蘇巧慧、36%支持李四川。回顧歷屆新北市長選舉，國民黨已連續拿下5屆，2014年朱立倫僅以2萬4528票險勝游錫堃，2022年侯友宜則以62.42%得票率擊敗林佳龍，當年投票率為56.60%。針對今年選情，國民黨新北市黨部主委黃志雄預估，今年投票率可望達60%至65%，並認為板橋選情是勝負關鍵。蘇巧慧競選總幹事吳秉叡則認為，儘管台北市「洋流」效應壓縮其他縣市候選人曝光空間，投票率提高有利綠營，代表有更多年輕選民站出來。此次調查是在11月1日至7日進行，成功訪問1114名設籍新北市的成年人，另有261人拒訪；在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3%以內。調查採用新北市住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，依據設籍新北市20歲以上選民之性別及年齡結構進行加權，調查經費來源為聯合報。