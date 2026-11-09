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▲寧寧秀穿著比基尼的性感美照，讓粉絲全被辣翻。（圖／翻攝自寧寧IG@imnotningning）

韓國女團aespa成員寧寧（寧藝卓），因甜美外貌與超強實力而有大批粉絲，她也時常會在IG更新近況跟粉絲互動。而在昨（8）日，寧寧曬出多張在美國洛杉磯比佛利山莊度假的美照，還直接大解放，穿著兩件式比基尼的大秀性感好身材，狂吸93萬人按讚，粉絲都被辣翻直呼：「媽咪級別。」寧寧於昨日曬出在比佛利山莊度假的一系列美照，其中一張穿著兩件式黑色比基尼的照片，直接引起粉絲注目。只見照片中低著頭她戴著帽子，帽沿幾乎遮住了整張臉蛋，穿著比基尼坐在游泳池邊，事業線、小蠻腰、大長腿全被看光。另一張則是她披著滑落到手肘的浴袍，側對著鏡頭，微微轉過身來，散發出慵懶性感的氛圍。寧寧罕見秀出火辣好身材，也讓粉絲們都被辣翻直呼：「媽咪級別的，太性感了吧」、「寧藝卓這波火辣了」、「美景配美人，寧寧真的是越來越美了。」事實上，寧寧近期與aespa展開巡演《SYNK : COMPLaeXITY 》，在10月結束加拿大溫哥華場，將休息幾個月後，於明年1月開始從英國起跑，進行歐洲巡演，預計在2月完成。