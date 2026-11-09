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▲維斯塔潘(Max Verstappen)受到動力單元罰退影響，從第21位起跑，最終一路追至亞軍。（圖／美聯社／達志影像）

▲羅素與安東內利分居第4、第5，幫助賓士提前3站拿下隊史第9座車隊世界冠軍。（圖／路透／達志影像）

2026年F1聖保羅大獎賽在多變天候下上演驚奇戰局，麥拉倫車手諾里斯（Lando Norris）克服起跑失利，以14.602秒優勢奪下本季第3勝；維斯塔潘（Max Verstappen）則從第21位一路追上亞軍。賓士靠羅素、安東內利分居第4、第5，提前3站鎖定車隊世界冠軍。諾里斯從桿位出發，卻在第一彎遭安東內利（Andrea Kimi Antonelli）與勞森（Liam Lawson）超越，一度掉至第3名。不過，他很快重新超越勞森，回到第2位，持續向領先的安東內利施壓。隨著賽道逐漸乾燥，車手陸續換上光頭胎，安東內利卻在塞納S彎發生打滑，將領先位置拱手讓給諾里斯；此後他又出現第2次失控，徹底退出爭冠行列。諾里斯接管領先後穩定控制比賽，即使尾聲雨勢再度增強，仍順利守住優勢，以14.602秒之差擊敗維斯塔潘，連續兩年稱霸聖保羅站。這也是他本季第3座、F1生涯第14座分站冠軍。受到更換動力單元的罰退影響，維斯塔潘只能從第21位起跑，但他開賽後迅速展開超車，在濕滑賽道及多次換胎過程中持續向前推進。當維斯塔潘進入頒獎台競爭後，紅牛安排位居前方的哈賈爾（Isack Hadjar）讓出位置，讓維斯塔潘全力追趕諾里斯。雖然最終維斯塔潘未能威脅領先，但他仍以第2名完賽，完成從倒數第2位衝上頒獎台的驚人逆襲。哈賈爾則守住第3名，幫助紅牛包辦亞軍與季軍。維斯塔潘積分增至279分，在年度車手排名第2的競爭中，領先羅素17分。賓士雖未能在巴西站站上頒獎台，但羅素（George Russell）與安東內利分別取得第4、第5名，合力進帳22分，讓車隊累積652分。法拉利經過賽後判罰後僅取得6分，落後賓士142分；由於剩餘3站最多只能取得129分，賓士確定提前鎖定2026年車隊世界冠軍。這是賓士隊史第9座車隊總冠軍，也是自2021年後睽違5年重新登頂。安東內利先前已在墨西哥站提前封王，賓士也正式完成年度車手、車隊冠軍「雙冠王」。法拉利在巴西站再度陷入苦戰。迎接F1生涯第400場出賽的漢米爾頓（Lewis Hamilton）從第20位起跑，首圈便一口氣提升11個名次，但後續仍受到換胎及賽道條件影響，並在比賽末段發生打滑，最後以第9名完賽，帶回2分。勒克萊爾（Charles Leclerc）原先以第7名衝線，卻因與勞森發生碰撞，被賽會追加5秒處罰，最終降至第8；勞森因此升上第7名。安東內利也因在維修區不安全放車、影響科拉平托（Franco Colapinto），遭追加5秒，但與後車差距足夠，仍保住第5名。貝爾曼（Oliver Bearman）同樣收到5秒處罰，聖保羅站最終排名共有3處受到賽後判決影響。F1賽季下一站將轉往拉斯維加斯，於11月19日至21日舉行。車手、車隊冠軍雖已提前出爐，但維斯塔潘、羅素、漢米爾頓、勒克萊爾及諾里斯之間的年度排名爭奪仍未結束。