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貳樓餐廳：不只送寵物嫩蛋！全台免費吃兒童餐

▲貳樓餐廳進駐新店裕隆城。（圖／記者蕭涵云攝）

▲貳樓早午餐「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾｜魯邦酸種」。（圖／貳樓餐飲集團www.secondfloorcafe.com）

新店裕隆城開幕優惠！秀身分證換蒜香薯條

▲新店人免費吃貳樓「舊金山蒜香薯條」。（圖／貳樓餐飲集團www.secondfloorcafe.com）

歡慶新店開幕，貳樓祭出「新店人限定」的身分證優惠！

▲新店裕隆城貳樓餐廳真的開在2樓。（圖／記者蕭涵云攝）

王品：雙11優惠！莆田、丰禾滿額送菜招待

▲王品集團雙11優惠！莆田滿額招待海南雞。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

▲丰禾滿額兌換蒜香椒鹽魚下巴。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

還有誰不知道？人氣美式早午餐品牌「貳樓餐廳 Second Floor」全台門市推出「兒童餐免費吃」好康；歡慶新店裕隆城開幕，祭出在地饕客優惠，秀身分證免費吃「舊金山蒜香薯條」，連工作證或學生證都適用，尤其貳樓寵物友善會提供毛孩專屬的免費嫩蛋及飲用水 ，美食優惠一次整理。早午餐「貳樓餐廳 Second Floor」堪稱最寵物友善的餐廳，許多毛孩父母都很推崇店家，不只歡迎毛孩同行，店內更貼心提供免費嫩蛋、清水甚至是新鮮生菜等服務。，號召親子聚餐享受小確幸。提醒大家，國定假日除外；每位成人最多招待2名兒童免費招待，招待的兒童特餐不另計10%服務費；僅限內用，兒童餐點依當日現場供應為準，恕不提供指定或更換；可累積會員消費，不可與會員折扣併用；若贈送之餐點品項售罄或無法供應，將以其他等值商品替換，詳細辦法依官方活動公告為準。貳樓餐廳也於10月底正式插旗誠品生活新店裕隆城，這次真的開在2樓！為新店消費者供應全天候早午餐。結合俐落鐵件、溫潤木質與旱生植栽的「城市植感」美學空間，讓人在室內也有放鬆愜意好心情。官方推薦早午餐人氣冠軍「焦烙辣蜂蜜培根歐姆蕾」搭配外酥內Q的魯邦酸種麵包，以獨特焦烙手法打造金黃誘人的焦糖化紋理巧妙融合濃郁起司、鹹香培根與微辣蜂蜜，濃郁鹹香、尾韻迸發辣感驚喜；更貼心推出「焦烙辣蜂蜜菠菜歐姆蕾」也能滿足蔬食族群。◾️：即日起至11月30日。◾️：徽章領取期間為2026年10月22日（四）至2026年11月30日。活動期間內，於貳樓誠品新店裕隆城店內用消費，結帳時出示可證明新店區在地身分的文件（如身分證、戶口名簿、工作名片、學生證或教職員證等），並加入「貳樓里勞厝」會員，即可領取專屬數位徽章。◾️重點是「不限兌換次數」，每次符合條件的消費都能換一份，讓新店人聚餐多一道免費美味。◾️身分證明文件皆須可辨識為會員本人，並能證明其居住、工作或就學地點位於新店區；恕不適用於外帶、外送；商品供應依門市實際狀況為主；每桌／每次消費限兌換乙份，不得拆併桌或分單使用；優惠不併用；請於點餐時主動告知服務人員使用優惠，結帳完成後恕不補贈。貳樓保留活動最終解釋權及變更活動內容之權利。迎接雙11購物節，王品集團旗下莆田PUTIEN、丰禾 台味風格料理，即日起到11月30日，同步推出雙11滿額招待優惠活動。新加坡米其林一星餐廳「莆田」，今年秋冬推出「鹽焗午仔魚、御燒白鰻煲仔飯、貴妃花雕蝦、金磚酥皮牛排及乾香辣炒鱸魚」等5道暖胃料理，深受好評。而主打道地台味的「丰禾」，主打台翻沙茶蘿蔔糕、 丰禾起家雞 · 醬香丰味酥豬腳等經典料理，並提供二人、四人、六人套餐，還有適合十人的宴席菜單，推薦相聚用餐。即日起至11月30日，至「丰禾」全台門市內用消費滿1500元，出示活動畫面或王品瘋美食票券，即可兌換「蒜香椒鹽魚下巴」1份。