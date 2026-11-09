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▲安東內利本季提前拿下車手冠軍，年輕新星的快速成長是賓士復辟關鍵。（圖／路透／達志影像）

▲賓士在2026年新規則上路前投入多年研發，W17開季便展現明顯速度優勢。（圖／路透／達志影像）

冠軍次數 奪冠年份 第1冠 2014年 第2冠 2015年 第3冠 2016年 第4冠 2017年 第5冠 2018年 第6冠 2019年 第7冠 2020年 第8冠 2021年 第9冠 2026年

賓士在聖保羅大獎賽提前3站鎖定2026年F1車隊世界冠軍，終結紅牛、麥拉倫連續4季統治。銀箭軍團的第9冠不是靠單場爆發，而是從新規則研發、動力單元優勢到雙車穩定拿分，建立其他車隊整季都難以追上的領先。聖保羅站結束後，賓士以652分高居榜首，領先法拉利140分。剩餘3站最多僅有129分可拿，法拉利確定無法逆轉。這不只是賓士自2021年後首度封王，也代表車隊走出長達4季的重建期。賓士能夠復辟，第一個關鍵是掌握2026年技術規則大改的機會。2026年F1改用新世代動力單元，電力與內燃機輸出比例接近各半，賽車底盤、空氣力學及電子系統也全面翻新。賓士過去就是渦輪混合動力時代最成功的車廠，這次規則重置，再度把動力系統整合能力的重要性放大。賓士賽道工程總監修夫林（Andrew Shovlin）曾形容，W17賽車是車隊歷來規模最大的工程計畫，動力單元部門更已投入數年準備。這種提前布局，讓賓士在其他車隊仍摸索新規則時，便能於季初建立領先。賓士開幕戰就在澳洲包辦前兩名，最接近的法拉利仍落後羅素超過15秒；接著安東內利又在中國拿下生涯首勝。前三站全部由賓士車手奪冠，新規則第一階段便直接拉開積分差距。車隊冠軍計算兩名車手的積分，因此賽車最快不代表一定能封王，第二輛車能否穩定拿分同樣重要。賓士本季最大的武器，正是羅素與安東內利都具備分站奪冠能力。安東內利從中國、日本、邁阿密一路建立連勝氣勢，成為F1史上最年輕的年度積分領先者，最終更提前拿下車手世界冠軍；羅素則在澳洲及奧地利封王，即使隊友狀態起伏，也能接手搶分。賓士本季前17站拿下11次竿位，其中13站的理想單圈速度都是全場最快；不只排位賽強勢，車隊也能將速度轉換成勝利。即使法拉利、紅牛及麥拉倫後來逐步追近，仍無法長時間以雙車同時壓制賓士。賓士的封王之路其實並非毫無弱點。安東內利、羅素都曾受到機械故障及動力系統問題影響，車隊季中升級套件也沒有完全達到預期，甚至一度採取兩輛賽車使用不同規格的方式比較數據。隨著法拉利、紅牛與麥拉倫陸續推出升級，賓士在單站的優勢明顯縮小，聖保羅站也只取得第4、第5名，未能登上頒獎台。然而，其他競爭者無法整季維持穩定。法拉利雖偶有爭冠速度，但仍缺乏足夠的積分；紅牛季初落後過多，麥拉倫則未能延續前兩年的統治力。賓士即使後半季不再具有壓倒性優勢，靠著季初累積的龐大領先及雙車穩定得分，仍能提前3站封王。賓士奪下隊史第9座車隊冠軍，追平威廉斯，並列歷史第3，僅落後16冠的法拉利及10冠的麥拉倫。從2014年至2021年八連霸，到2026年重新登頂，銀箭軍團再次證明自己最擅長掌握規則變革，但這座冠軍是否代表另一段王朝開始，目前仍言之過早。紅牛、法拉利及麥拉倫已在季中逐步縮小速度差距，賓士近期升級也暴露操控不穩定問題。領隊沃爾夫（Toto Wolff）封王後隨即把注意力轉向2027年，原因正在於新規則第二年通常才會迎來更激烈的研發追趕。賓士2026年的成功，是多年技術準備、雙車陣容及積分效率共同累積的成果；能否把第9冠變成新王朝的第1冠，則要看他們在沒有季初巨大優勢後，還能不能跑得比追兵更快。