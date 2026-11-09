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NBA新賽季第1筆交易來了！根據《ESPN》名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，奧克拉荷馬雷霆正式與沙加緬度國王達成交易，雷霆送出2028年爵士次輪籤與2030年灰狼次輪籤，換回24歲側翼小將克利福德（Nique Clifford）。為了空出名額給克利福德，雷霆隨即裁掉了剛簽下兩年非保障合約的後衛特里（Dalen Terry）。值得一提的是，當時選秀國王為了得到克利福德的簽約權，送出了2027年馬刺首輪籤給雷霆。這筆交易過後，意味著雷霆在間隔一年多的兩筆交易中僅僅花費了兩個次輪籤，就輕鬆將克利福德以及那枚馬刺首輪籤同時收入囊中。這筆交易最讓人津津樂道的是背後複雜的佈局。現年24歲、身高6呎5吋的克利福德，名義上正是雷霆在2025年選秀大會以第24順位選中的球員。當時國王為了得到他的簽約權，送出了前16順位保護的2027年馬刺首輪籤。NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，這意味著雷霆在間隔一年多的兩筆交易中，僅僅花費了兩個次輪籤，最終就輕鬆將克利福德以及那枚高價值的馬刺首輪籤同時收入囊中。雷霆透過休賽期拆分出的交易特例吃下克利福德本季326萬美元的合約，既不觸發第二硬上限，手中更仍握有多達21枚未來次輪簽，展現出驚人的資產彈性。雷霆在10月26日對陣快艇的比賽中遭遇嚴重的傷病打擊，威廉姆斯（Jalen Williams）、華萊士（Cason Wallace）與霍姆格倫（Chet Holmgren）相繼受傷，前兩人甚至有缺席整個賽季的風險。儘管傷兵滿營，雷霆目前仍拉出一波四連勝，寫下8勝2敗的戰績。克利福德在新秀賽季於國王出戰75場，場均能在25.1分鐘內貢獻8.6分與3.8籃板。他具備後衛少有的防守籃板意識與多位置的防守彈性，非常契合雷霆強調的攻守一體與團隊籃球哲學。對國王而言，本季戰績僅1勝8敗，掉出輪替的克利福德場均僅獲6.3分鐘上場時間。這筆交易讓國王在不收回球員的情況下騰出陣容名額，並成功將團隊薪資降低至奢侈稅線以下。國王目前名冊僅剩13名標準合約球員，將有14天時間填補空缺。據悉，包括洛杉磯湖人與丹佛金塊都曾對克利福德表達過濃厚興趣，但最終雷霆憑藉充足的選秀資產與交易特例殺出重圍。來到體系完善的雷霆，克利福德預計將在多名主力受傷的情況下獲得發揮空間，有望迎來生涯的轉機。