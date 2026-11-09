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2026年U23世界盃棒球賽，中華隊今（9）日靠黃鈞麟7局上敲出致勝2分打點二壘安打，加上投手群合力壓制，以3：1擊敗巴拿馬，戰績提升至2勝1敗，與澳洲並列A組第一。林佾葳首戰才用96球完投，僅休息一天又後援2局無失分，包辦中華隊目前兩場勝投。中華隊此役由味全龍投手林柏佑先發，前4局僅被敲出1支安打，沒有投出四壞球，並送出4次三振，成功壓制巴拿馬打線。中華隊5局上率先打破僵局。蔡琞傑選到四壞球後，呂東翰觸擊形成雙殺，攻勢一度面臨瓦解；不過，鐘懷逸隨即將球掃向左外野深處，靠著速度跑出三壘安打。兩出局後，鄭俊瑋掌握得分機會，敲出中右外野適時安打，送回鐘懷逸，幫助中華隊取得1：0領先。巴拿馬媒體也將鐘懷逸與鄭俊瑋的連續攻勢，列為比賽率先打破平衡的關鍵。巴拿馬6局下展開反攻。吳丞顥接替林柏佑後，先對首名打者投出保送，教練團隨即換上林佾葳救援。巴拿馬接著敲出安打追平比數，所幸中華隊守備及時將另一名企圖衝回本壘的跑者觸殺，避免比分遭到超前。中華隊7局上發動決勝攻勢，蔡琞傑率先敲出左外野安打，代打葉弘仁觸擊形成野手選擇，兩名跑者都安全上壘。鐘懷逸再執行犧牲觸擊，將跑者推進至二、三壘。鄭俊瑋選到四壞球形成滿壘後，效力中信兄弟的黃鈞麟把握機會，將球掃向左外野邊線，敲出2分打點二壘安打，中華隊重新取得3：1領先。林佾葳7局下繼續登板，儘管先後投出觸身球及四壞球，一度讓巴拿馬攻占壘包，仍成功化解危機，守住2分領先。林佾葳此役後援2局，被敲2支安打、投出1次保送，沒有失分，收下勝投。值得注意的是，現年20歲的林佾葳在首戰對捷克才以96球完投7局，僅被攻下2分，幫助中華隊以5：2獲勝；經過一天休息後，面對巴拿馬又被派上場救援。林佾葳本屆前3戰已累積投滿9局，兩場登板全部取得勝投，中華隊目前的兩場勝利都由他拿下。中華隊全場敲出7支安打，鄭俊瑋3打數敲出2支安打、貢獻1分打點；黃鈞麟4打數1安打，以致勝二壘打包辦2分打點；鐘懷逸則敲出三壘安打，並完成關鍵犧牲觸擊。中華隊前3戰先以5：2擊敗捷克，接著2：4不敵地主尼加拉瓜，此役再以3：1力退巴拿馬，戰績來到2勝1敗。下一戰將於台灣時間10日凌晨12時30分迎戰同為2勝1敗的澳洲，勝隊將在爭取超級循環賽門票及帶入戰績上占據重要優勢。