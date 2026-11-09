輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國間諜疑雲，他已在致員工信件中，坦承對妻子不忠，承諾會全力配合輝達董事會的獨立調查，努力贏回信任。美國總統川普（Donald Trump）最新表態，再度展現對這位AI晶片大廠掌門人的支持，不僅稱他是「正派的人」（honorable person），肯定他為美國所做的貢獻，甚至表示如果接下來前往亞洲訪問，自己仍願意帶黃仁勳同行。不過，川普也坦言，尚未親自與黃仁勳討論相關指控。
根據《路透社》報導，川普8日在佛羅里達州接受媒體訪問時，被問及黃仁勳捲入外國情報疑雲的事，回應黃仁勳是個正派的人，為美國做了非常出色的工作，並認為黃仁勳可能有自己的說法，應該給他機會解釋。
當記者進一步詢問，川普下週訪問亞洲時是否會帶黃仁勳同行時，川普回答：「我不知道，但我當然願意帶他去。」不過，他也強調，自己目前還沒有與黃仁勳談過這些指控。
這並非川普第一次公開談到黃仁勳。早在11月初，相關情報疑雲曝光後，川普就曾稱讚黃仁勳是傑出且聰明的人，美國將仔細調查相關情況，除非出現相反證據，否則仍希望黃仁勳繼續擔任科技政策顧問。
輝達是美國AI戰略關鍵 川普與黃仁勳關係受關注
川普對黃仁勳保持正面態度，也讓外界關注2人的關係。黃仁勳不僅是全球AI晶片龍頭輝達的創辦人，也是川普政府科技政策的重要產業顧問。輝達在全球AI競賽、美國半導體產業布局皆扮演關鍵角色，黃仁勳也多次針對AI晶片出口、中國市場問題，向美國政府表達立場。
另一方面，輝達董事會已宣布啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。公司表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密遭到洩漏，黃仁勳也承諾配合調查，並將繼續擔任執行長。
川普目前的表態，顯示他並未因為相關疑雲，就立即與黃仁勳保持距離。不過，在調查結果出爐前，白宮如何看待這起事件，以及黃仁勳是否仍能維持原有的政策影響力，仍值得持續觀察。
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當記者進一步詢問，川普下週訪問亞洲時是否會帶黃仁勳同行時，川普回答：「我不知道，但我當然願意帶他去。」不過，他也強調，自己目前還沒有與黃仁勳談過這些指控。
這並非川普第一次公開談到黃仁勳。早在11月初，相關情報疑雲曝光後，川普就曾稱讚黃仁勳是傑出且聰明的人，美國將仔細調查相關情況，除非出現相反證據，否則仍希望黃仁勳繼續擔任科技政策顧問。
輝達是美國AI戰略關鍵 川普與黃仁勳關係受關注
川普對黃仁勳保持正面態度，也讓外界關注2人的關係。黃仁勳不僅是全球AI晶片龍頭輝達的創辦人，也是川普政府科技政策的重要產業顧問。輝達在全球AI競賽、美國半導體產業布局皆扮演關鍵角色，黃仁勳也多次針對AI晶片出口、中國市場問題，向美國政府表達立場。
另一方面，輝達董事會已宣布啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否成為外國情報行動的目標。公司表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密遭到洩漏，黃仁勳也承諾配合調查，並將繼續擔任執行長。
川普目前的表態，顯示他並未因為相關疑雲，就立即與黃仁勳保持距離。不過，在調查結果出爐前，白宮如何看待這起事件，以及黃仁勳是否仍能維持原有的政策影響力，仍值得持續觀察。
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