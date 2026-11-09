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▲輝達今年5月來台逛夜市時，洛麗也在一旁陪伴。（圖／資料照）

▲黃仁勳（前排右起）與老婆洛麗還有兒子黃勝斌、女兒黃敏珊曾多次一起來台。（圖／資料照）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在美國時間8日發布內部信，坦承出軌背叛家庭，震驚全球科技圈。而他過去靠愛家愛妻的好形象圈粉無數，黃仁勳還曾公開分享自己的追妻妙招；他大學時就主動搭訕學姐洛麗（Lori），問她「妳想看我的作業嗎？」藉此與洛麗攀談，兩人因此展開交往，從初戀一路談到結婚生子。當時黃仁勳還被誇浪漫、專情，如今看來卻格外諷刺。黃仁勳與妻子洛麗都是美國俄勒岡州立大學（Oregon State University）電機工程學系的學生，當時黃仁勳跳級考入學校，17歲就認識了比他大2歲的洛麗，對她一見鍾情。為了吸引女神的目光，。黃仁勳之後更趁勝追擊，約洛麗每週一起寫作業，並霸氣放話「」，讓洛麗也漸漸被他打動，最終兩人在交往5年後修成正果，步入禮堂，結婚至今超過40年了。黃仁勳婚後與Lori生下一子一女，兒子黃勝斌（Spencer Huang）曾在台灣開酒吧，後取得紐約大學（NYU）商學院MBA學位，回美國加入輝達，擔任Isaac Sim機器人產品線經理。女兒黃敏珊（Madison Huang）則曾當過侍酒師、廚師，也曾在奢侈品集團LVMH上班，後來取得倫敦商學院（LBS）MBA學位後，同樣進到輝達上班。黃仁勳過去來台出席電腦展時，經常帶著老婆與兒女和科技業大老聚餐；有次逛饒河夜市時，沒看到洛麗，還一度大喊「Where's my wife（我老婆呢？）」。當時一家四口互動溫馨、看起來幸福美滿，羨煞旁人，怎料如今卻爆發出軌事件，讓過往美好的家庭氛圍蒙上一層陰影。針對出軌一事，黃仁勳在內部信中也向家人道歉：「」可見他努力想回歸家庭，與外遇對象進行切割。黃仁勳也呼籲大家尊重家人隱私：「