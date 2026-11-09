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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國情報疑雲，董事會宣布啟動獨立調查，引發國際媒體高度關注。不過，從9日亞洲股市開盤表現來看，韓國、日本半導體類股並未出現明顯的額外賣壓，市場似乎尚未將這起事件視為足以衝擊亞洲AI供應鏈的重大風險。週一開盤，日經指數大漲，截至發稿時間為止，暫時上升1217.07點或2.12%，暫報58651.84點。韓國Kospi指數雖然開盤時報5034.20點，較前一交易日下跌25.49點，但截至發稿時間為止也已轉紅，暫時上升2.78點或0.055%，暫報5062.47點。分析認為，韓國、日本半導體股在上週已經歷一波明顯修正，當時市場主要擔憂美國AI類股走弱、AI投資能否持續，以及科技企業龐大資本支出的回報問題；這波跌勢早於輝達董事會11月8日宣布啟動調查，2者不宜混為一談。輝達董事會表示，目前沒有理由相信美國國家安全或公司機密遭到洩漏，黃仁勳也承諾配合調查，並將繼續擔任執行長。這可能也是市場尚未立即對亞洲半導體供應鏈做出劇烈反應的原因之一。此外，目前尚未有新的晶片出口限制或供應鏈訂單變動，直接與這起事件掛鉤。對於亞洲投資人而言，接下來更重要的觀察指標，在於調查是否進一步牽涉輝達的中國業務、美國晶片出口政策，以及黃仁勳的領導地位。換句話說，這場風波雖然已從個人私生活，延伸至美中科技與國家安全議題，但對於亞洲半導體市場的實際影響，目前仍有待觀察。