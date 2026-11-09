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▲詹姆斯此役攻下加盟76人新高22分，關鍵時刻不再強行單打，而是吸引包夾後找到馬克西命中後撤步三分，展現高齡39歲的決勝新角色。（圖／翻攝自76人官方X）

▲布朗（Jaylen Brown）以22投11中砍下29分，扮演最鋒利的側翼單打點。（圖／美聯社／達志影像）

▲菜鳥埃奇庫姆僅10次出手就貢獻13分、6籃板、3助攻、3抄截，三分6投3中且零失誤，正負值正17全隊最高，成為四巨頭身旁「低球權、高影響力」的關鍵齒輪。（圖／美聯社／達志影像）

費城76人今(9)日以127:121擊退芝加哥公牛，將戰績提升至9勝2敗，不僅穩居東區與全聯盟龍頭寶座，更締造了自2000至2001賽季艾佛森(Allen Iverson)時代以來，睽違25年的開季最佳前11場戰績。然而這支球隊真正令人感到恐懼的，並非僅是堆疊出帳面上極其奢華的星光熠熠，而是他們在本季進入「關鍵時刻」(最後5分鐘雙方分差在5分以內)的8場比賽中，保持著百分之百的絕對勝率。這項無可挑剔的數據背後，揭示了布朗(Jaylen Brown)、馬克西(Tyrese Maxey)、詹姆斯(LeBron James)與恩比德(Joel Embiid)這套四巨頭陣容，已在磨合中淬鍊出清晰且致命的決勝分工。回顧76人過往在關鍵時刻的困境，往往容易陷入恩比德落位單打、全隊進攻陷入停滯的泥淖。但本季這支巨星戰艦擁有了截然不同的解題方程式。當本場公牛追至116:120的緊要關頭時，詹姆斯展現了極佳的戰術素養，他並非強行執行個人單打，而是利用自身的防守牽制力吸引包夾，隨後精準找到外圍的馬克西。後者在終場前2分13秒冷血命中一記高難度的後撤步三分，瞬間將分差重新拉開至7分的安全範圍。詹姆斯此役16投8中，攻下加盟76人以來的單場新高22分，並外帶5籃板與5助攻。現階段的他已不再需要長時間將球權攬在身上，而是巧妙地轉型為進攻發動機與錯位攻擊的發動點。在決定比賽勝負的最後階段，他更抄走了吉迪(Josh Giddey)手中的皮球，直接切斷了公牛最後一絲反撲希望。例行賽不需每回合都由他親自終結，而是根據戰局在組織、切入與防守端自由切換，這無疑是高齡39歲的詹姆斯在現代籃球中最具破壞力的使用說明書。相較於過去在波士頓塞爾提克時期必須與塔圖姆(Jayson Tatum)頻繁分享球權與主攻任務，布朗如今在費城的角色定位顯得更加純粹且明確。他本場以22投11中高效砍下29分、7籃板與4助攻，成為76人陣中最穩定輸出的得分點。他能充分利用優異的力量與爆發性的第一步撕裂對手防線，扮演最鋒利的側翼單打矛頭。雖然本場罰球僅8投5中，可能成為季後賽對手針對的隱憂，但在現有的進攻體系下，布朗的突破破壞力已成為球隊不可或缺的武器。即便是手感冰冷的恩比德，也能在這套體系中找到改變比賽的方法。他本場19投僅7中得到18分，但他狂抓10記籃板，其中包含多達8個進攻籃板。76人全場二波得分以33:12輾壓公牛，總籃板數也多出12個，這支球隊早已不必要求四巨頭同時打出頂級效率，只要恩比德在禁區持續牽制與衝搶，搭配布朗的側翼爆破與馬克西的速度外線，只需兩至三人接管戰局，便足以度過難關。在這套星光璀璨的陣容中，真正讓球隊攻防體系達到完美平衡的關鍵齒輪，或許是菜鳥埃奇庫姆(VJ Edgecombe)。他本場僅有10次出手，便高效貢獻13分、6籃板、3助攻與3抄截，三分外線6投3中且零失誤，全場正負值高達正17傲視全隊。76人不需要埃奇庫姆大量持球，他只需精準把握四巨頭創造出的外線空檔、積極參與攻守轉換，並死纏對方的核心持球者。這種「低球權、高影響力」的完美3D打法，恰好是與四名巨星球員共存的最佳解答，也讓教練團在決勝階段能夠安心將他留在場上，不必為了追求進攻火力而犧牲團隊防守。例行賽關鍵時刻的8戰全勝，證明了這套陣容的分工已初步成形並極具威力；這支磨合漸入佳境的巨星戰艦，正以勢如破竹的姿態，向總冠軍金盃發起衝擊。