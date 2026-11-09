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6日掃街遭店家控擾人 蔣萬安否認出征

謝金河：我就在現場 像舊恨引爆

王鴻薇反嗆：謝金河幻聽了嗎？

台北市長蔣萬安6日晚間赴遼寧街夜市掃街，行經公開表態支持民進黨的「又一村」水餃店時，大批支持者聚集、呼喊口號，店家事後控訴遭干擾，蔣萬安與藍營人士事後均否認是出征店家。事件延燒至今，財信傳媒董事長謝金河昨（8）日發文表示，他當天就在現場，並認為氣氛「有點像舊恨的引爆」，更形容陪同掃街的國民黨立委王鴻薇有「踢館」意味；不過王鴻薇隨即反擊，質疑謝金河「幻聽」，要求對方拿出證據。蔣萬安6日在王鴻薇等人陪同下前往遼寧街夜市掃街拜票，隊伍行經「又一村」時，支持者在店門口高喊口號，引發店家不滿，認為影響店內顧客。蔣萬安事後受訪則否認出征，表示掃街過程都是正常拜票，也質疑其他店家並未出現相同情況。由於又一村過去曾公開參與罷免王鴻薇，店內近期也擺有民進黨候選人沈伯洋的「洋流」飄帶，因此這起掃街事件迅速引發外界討論。謝金河昨發文直呼「我是又一村事件的目擊者！」，並表示事發當晚他剛從高雄搭高鐵返家，前往遼寧街夜市附近買晚餐，當時蔣萬安已走進又一村。他說，聽到王鴻薇高喊「我們的市長蔣萬安」，還要大家大聲喊，感覺現場「有一點火藥味」。謝金河進一步提到，又一村是去年大罷免期間，遼寧街夜市唯一公開站出來罷免王鴻薇的店家，這次店內又擺出沈伯洋飄帶，因此他認為，當時氣氛有點像「舊恨的引爆」，王鴻薇到場也帶有一些「踢館」味道；至於蔣萬安，他認為可能並不了解背景。謝金河也說，事發隔天他再繞到又一村，發現店家休息，但鐵門上貼了不少聲援紙條，到了昨天，店門口更出現排隊人潮。他原本以為只是偶發小事，沒想到後續討論持續延燒。對此，王鴻薇發文反擊，直接質疑「謝金河幻聽了嗎？」並要求對方拿出證據。她表示，已有里長還原當天完整拜票過程，證明沒有出征或霸凌店家，且網路上也有多段現場影片可以檢視。王鴻薇強調，當天從頭到尾都是同樣的拜票方式，蔣萬安也一直客客氣氣，自己更從未說過「再大聲一點」。她質疑，既然謝金河聲稱人在現場，就應提出具體證據證明她曾要求群眾大聲喊，並批評相關說法是「信口開河」。