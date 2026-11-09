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費城76人本季開局究竟有多狂？在今（9）日作客芝加哥公牛的比賽中，76人最終以127：121擊敗對手，拿下本季第9勝，戰績正式來到9勝2敗，不僅持續站穩聯盟戰績龍頭，更寫下隊史自2000-01賽季以來的最佳開季。當年由「戰神」艾佛森（Allen Iverson）領軍的球隊開季一度取得10勝1負，最終以56勝26敗的戰績完成例行賽，如今這支全新的76人，似乎又讓費城球迷重新燃起對爭冠的期待，只可惜韋德（Dean Wade）連2戰得分掛蛋成為宇宙76人內美中不足的1人。76人前一場才在客場以敗給克里夫蘭騎士，吞下本季首場客場敗仗，沒想到短短兩天後便迅速反彈，而且對手正是本週稍早才擊敗過的公牛。兩隊本週第2度交手，76人依舊掌握比賽節奏，最終以6分差帶走勝利，也讓球隊重新找回勝利軌道。在一片亮眼的團隊表現中，布朗（Jaylen Brown）無疑是最值得注意的球員。他全場22投11中，攻下全隊最高29分，外加7籃板、4助攻與1抄截，投籃命中率達5成，效率與產量兼具。更重要的是，布朗目前已經連續4場比賽攻下至少20分，隨著賽季逐漸深入，他在76人陣中的角色也越來越清楚，不再只是依賴個人能力單打，而是逐步融入球隊整體進攻架構。除了主力球員穩定輸出，76人的板凳深度也開始帶來驚喜。博納（Adem Bona）因頸部痠痛連續第2場缺陣，反而讓沃克（Jabari Walker）獲得更多表現機會，而他也沒有浪費這段時間。沃克本場出賽19分鐘，拿下9分、11籃板，還搶下5個進攻籃板，前一場面對騎士則有8分、5籃板的表現，連續兩場證明自己可以在有限時間內提供禁區戰力。甚至以目前博納的狀態來看，沃克已經逐漸打出競爭替補中鋒位置的本錢。不過，當76人全隊都渙然一新，陣中卻有一名球員的狀態明顯跟不上，那就是韋德（Dean Wade）。本場他獲得18分鐘上場時間，卻連一次出手都沒有，最終得分掛蛋；更尷尬的是，他已經連續2場比賽沒有得分，前一場對騎士出賽21分鐘、4次出手全部落空，同樣以0分收場。對一支目前9勝2敗、排名聯盟第一的球隊而言，角色球員短暫陷入低潮或許不值得大驚小怪，但韋德真正需要解決的問題，其實不只是「得不到分」。當一名外圍球員長時間在場上缺乏進攻威脅，對手很容易選擇放空，進一步將防守資源集中到布朗或其他主要持球者身上。換句話說，即使韋德沒有發生失誤，他的進攻存在感不足，也可能間接壓縮76人的進攻空間。9勝2敗的戰績，已經讓這支76人站上隊史近26年來少見的高度。2000-01賽季那支由艾佛森領軍的76人，開季前11場拿下10勝1敗，最後一路殺進總冠軍賽；如今26年後，76人再次在開季階段打出9勝2敗。對76人而言，接下來真正的課題並不是如何維持「聯盟第一」的光環，而是在漫長例行賽中找出最穩定的輪替組合，以及像韋德這類角色球員能否重新找回進攻威脅，都將直接影響這支球隊的上限。