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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳捲入中國間諜疑雲，還有婚內出軌的醜聞，除了美國總統川普（Donald Trump）仍公開稱讚他是「正派的人」，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也在社群平台X發聲，轉發知名創投家馬奎爾（Shaun Maguire）對於黃仁勳事件的評論，僅以一句「I agree」（我同意）表達認同，強調黃仁勳雖然犯下嚴重錯誤，但對於美國維持AI領導地位這件是，仍有不可取代的重要性。馬奎爾在貼文中提出5點看法，首先，肯定黃仁勳是這世代最傑出的企業家之一，但也直言他做了一件「極其愚蠢」的事，而且這件事對美國不利。不過，馬奎爾認為，黃仁勳可能並沒有惡意，雖然不代表可以連續犯錯，但相信黃仁勳對美國維持AI領導地位而言，是不可取代的人物。馬斯克隨後轉貼這段評論，並簡短寫下「I agree」，等於認同馬奎爾對黃仁勳的整體評價。這番表態並非全然替黃仁勳辯護，而是將個人行為上的錯誤，與他對於美國AI產業的戰略價值，2者區分看待。黃仁勳近期因與一名遭美方懷疑、涉及中國情報活動的女性關係密切，捲入這場風波，輝達董事會已宣布啟動獨立調查。該公司表示，目前沒有理由相信美國國家安全或輝達機密遭到洩漏，黃仁勳也承諾配合調查，並將繼續擔任執行長。馬斯克的簡短表態，也讓這起事件的討論，從黃仁勳個人私生活，進一步延伸至美國AI產業競爭與國家利益。