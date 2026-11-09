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台北股今（9）日開盤迎來反彈，加權指數開在40,347.28點，較上一交易日收盤39,701.64點上漲645.64點，漲幅約1.63%，重新站回4萬點之上。台積電（2330）開盤上漲75元來到2210元，目前則漲65元至2200元。聯發科（2454）上漲90元至3480元；鴻海（2317）上漲5元至229.5元。另一方面，輝達執行長黃仁勳坦承婚外情，並捲入疑似外國情報活動風波，輝達董事會已宣布啟動獨立調查。不過，從台股今日09:00開盤表現來看，加權指數仍上漲645.64點，暫未見事件對大盤造成明顯拖累。台股上週五經歷重挫後，今日開盤出現反彈，後續市場關注權值股表現及成交量變化，觀察反彈能否延續。回顧上週五（6日）台股走勢，加權指數開盤即重挫，以38,915.76點開出，盤中最低下探37,837.05點，終場收在39,701.64點，下跌1,873.08點，跌幅4.51%，成交金額達新台幣1兆2,461.04億元。當日台股盤中一度大跌超過3,700點，創下史上最大盤中跌點紀錄，台積電也曾跌停，市場賣壓沉重。面對股市劇烈波動，國安基金已決議啟動進場護盤，金管會也宣布限空措施自11月9日起實施，包括調降借券賣出額度及提高融券保證金成數等措施，盼降低市場賣壓。今日台股開盤重新站回4萬點，後續仍須觀察台積電等大型權值股走勢、成交量能及市場漲跌家數，確認反彈是否具備延續性，以及追蹤輝達股價的Hyperliquid永續期貨合約曾一度下跌約2.9%，顯示相關消息仍牽動部分市場情緒。輝達董事會則表示，目前沒有理由認為美國國家安全或公司機密已遭到損害，後續仍須觀察調查進展，以及黃仁勳的經營角色是否受到影響。