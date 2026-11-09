我是廣告 請繼續往下閱讀

黃仁勳風波衝擊市場 輝達夜盤一度跌2.9％

▲Hyperliquid上的輝達永續期貨合約一度下跌2.9％，最低報180.15美元。（圖／美聯社／達志影像）

黃仁勳致信員工道歉 坦承對妻子不忠

▲2025年5月，黃仁勳再度訪台，黃樂也出現在台北三六食府的商務餐敘，媒體拍到兩人搭肩交談。（圖╱記者朱永強攝）

黃仁勳形象受衝擊！台灣人崩潰：最大黑天鵝竟是他

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日捲入中國女間諜黃樂相關風波，不僅傳出兩人關係密切，他也在致員工信中坦承曾對妻子不忠，並為自己的行為公開致歉。輝達董事會已啟動獨立調查，消息曝光後引發科技圈及投資市場關注，輝達股價相關夜盤合約一度重挫近3％。過去深受台灣民眾喜愛的黃仁勳，如今也讓不少台灣網友直呼失望，痛心喊：「其他人有婚外情我都不在乎，但是你不行啊黃爸！而且對象還是間諜，我有輝達股票啊！」區塊鏈交易平台Hyperliquid上追蹤輝達股價的永續期貨合約，周一（9）日一度下跌約2.9％，最低來到180.15美元。由於輝達是全球AI晶片產業的重要指標，市場也關注事件是否進一步影響台積電、京元電子及緯創等亞洲供應商的股價表現。《彭博資訊》報導，美股期貨周一開盤後走勢震盪，那斯達克100指數期貨盤中一度下跌1％，隨後回穩並轉為上漲0.1％。儘管黃仁勳遭調查的消息讓投資人感到不安，但美股期貨並未持續走弱，市場後續仍將觀察事件發展及相關企業的回應。黃仁勳於8日向輝達員工發出道歉信，開頭便表示，自己欠家人及全體員工一個道歉。他在信中坦言：「我對妻子不忠。我的行為傷害了她和我們的孩子。對於我的所作所為，沒有任何藉口。我深感抱歉。」黃仁勳提到，家人長期以來給予自己愛與支持，理應得到誠實及忠誠的對待，自己卻辜負了家人的信任，也破壞了彼此共同建立的生活，因此向妻子及家人致歉。黃仁勳也向輝達員工、董事會、合作夥伴及全球股東表達歉意，認為自己沒有達到應有的標準。他表示，能夠領導輝達是人生中最大的榮幸，身為執行長，本應以服務公司為責任，並努力贏得各界信任，但這次未能做好，未來將盡力重新建立大家對他的信心。由於黃仁勳長期受到台灣民眾喜愛，過去以親切形象及對台灣的情感累積不少支持者，如今風波延燒，也讓許多民眾難以接受，直言原本對他的印象受到衝擊。許多網友們紛紛崩潰表示，「台灣人眼中的黃仁勳，完美男人形象被女共諜毁了」、「一覺起來簡直不敢相信我的眼睛，NVDA還是我美股最大持股，早上看到垂直下落的股價，心更痛了」、「真的讓人失望，背叛婚姻，而且還是被中國的燕子滲透」、「其他人有婚外情我都不在乎，但是你不行啊黃爸！而且對象還是間諜，我有輝達股票啊」、「夜盤已殺爛，爸爸我沒想到你會是最大黑天鵝」、「做夢都沒想到黃仁勳的純愛人設就這麼一夕崩塌，而且還是如此慘烈與丟臉」。