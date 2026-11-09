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▲黃仁勳（右）過去經常分享與妻子（左）的愛情故事，甚至17歲時就對她一見鍾情，分享追妻故事，愛家好形象圈粉無數。（圖／俄勒岡州立大學X@OregonState）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與妻子Lori結婚超過40年，愛家好男人的形象深植人心，被網友封為「純愛戰士」，怎料輝達於美國時間8日發布內部信，黃仁勳坦承出軌並向妻子和家人道歉：「我愛你們！」盼能重新獲得他們的信任。消息一出震驚全球，媒體人莉莎夫人也不禁感嘆連黃仁勳都犯了「全天下男人都會犯的錯」，即使男人一見鐘情、主動追到老婆，但結婚後不保證不會外遇，莉莎夫人也透過這次事件列出4大體悟說：「唉！實在太破滅了。」黃仁勳過去經常分享與妻子的愛情故事，甚至17歲時就對她一見鍾情，分享追妻故事，愛家好形象圈粉無數。沒想到他卻在公司員工信件中坦承對婚姻不忠，並積極挽救家庭，向妻子和孩子道歉說：「我愛你們。我希望我們一家人能逐漸走出傷痛，也希望日後能重新贏得你們的信任。」對此，莉莎夫人直言黃仁勳不只一次強調「家庭」、「家人」對他的重要性，把自己能有今日的成就，歸功於家庭帶給他的內心安定、是他永遠的後盾。在外形象如此深情的男人，卻也逃不過婚外情，讓莉莎夫人想起成龍爆出外遇時的名言「我犯了全天下男人都會犯的錯」，感到相當錯愕且信任完全破滅。莉莎夫人也藉由黃仁勳事件列出4大體悟，直言「男人即使是一見鍾情、主動追求老婆，婚後也不保證不出軌」。她指出，哪怕事業再忙、走到哪都緊牽妻子雙手的男人，依然擠得出時間外遇，甚至能讓小三以合作夥伴之姿現身各種場合，事業、偷情兼顧；而對於大眾常說「男人有錢就作怪」，莉莎夫人則不完全認同，直呼：「其實我看過沒錢的男人更搞怪！」此外，黃仁勳曾點名最喜歡南韓女團 MAMAMOO的成員華莎，莉莎夫人直說：「這表示老黃看年輕異性的眼光很棒。」但如今的外遇對象也讓她看了一頭霧水，直呼「實在差太多了吧？」