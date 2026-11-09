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店家不領情五星好評 徐巧芯：尊重不同政治立場

被嗆「神也是她、鬼也是她」 徐巧芯：我們絕對不是鬼

台北市長蔣萬安6日前往遼寧夜市掃街，行經公開支持民進黨候選人沈伯洋的「又一村」水餃店時，隨行支持者在店外高喊口號，遭質疑出征店家。國民黨立委徐巧芯事後呼籲網友給予店家五星好評，卻遭店家回嗆「神也是她、鬼也是她」。對此，徐巧芯今（9）日受訪時反問「我怎麼會是鬼呢？這樣跟曹興誠說邪靈有什麼兩樣？」並強調「但我尊重對方的說法，可是我們絕對不是鬼喔！」回顧事件，蔣萬安6日晚間前往遼寧夜市掃街拜票，經過貼有「洋流」文宣的又一村水餃店時，現場支持者聚集且高聲呼喊「台北市長，蔣萬安！」引發外界質疑踢館。店家隔日隨即暫停營業一天，8日重新開門後吸引大批民眾前往消費支持，也有不少民眾質疑藍營霸凌店家。對此，徐巧芯先在Threads上呼籲支持者給又一村五星評價，再遭質疑將Google評分當成政治工具，店家也回應不需要這些五星好評，更批評「神也是她、鬼也是她」。徐巧芯今受訪則提到，「鼓勵大家有民主的風範」，認為不管店家有什麼表達，在民主社會都應互相尊重。她強調，「那我們寧可給好吃的店家刷五星評價」，而不是因政治立場不同，就有人去刷負評、一星評價。針對店家表示不需要五星好評，徐巧芯回應「那當然尊重啊！」並指出，店家如果好吃，自然會有很多人給好評；如果衛生環境或食物品質不佳，民眾也可能留下較差評價，強調不希望外界誤以為雙方政治立場不同，就要有人去刷負評。對於遭店家批「神也是她、鬼也是她」，徐巧芯反問，「我怎麼會是鬼呢？這樣跟曹興誠說『邪靈』有什麼兩樣？但我尊重對方的說法，可是我們絕對不是鬼喔！」徐巧芯也表示，事發後第一時間就有回覆店家，並表達「不好意思，如果對於所有的店家，我們在掃街過程當中有影響的話，那我們都很抱歉。」過去自己參選議員、立委時，掃街過程也難免因支持者熱情而打擾商家，甚至曾在永春市場遇到民眾不小心碰到攤商的菜或踢到板子，自己也會彎腰幫忙撿拾、向店家致歉。徐巧芯最後強調，不管店家支持沈伯洋或蔣萬安，都尊重對方的政治立場，包括又一村過去支持大罷免、現在支持沈伯洋，也都予以尊重。她表示，掃街過程若因支持者熱情造成打擾，「我們一定都會跟店家說聲不好意思」，希望在爭取支持的同時，也能把影響降到最低。