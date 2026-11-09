我是廣告 請繼續往下閱讀

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在近日爆出外遇醜聞，而黃仁勳也於美國時間8日對全體員工發出道歉信坦承出軌，引發外界震驚。對此，律師李怡貞也於今（9）日在社群嘆黃仁勳是「臨老入花叢」，並給正宮4建議，強調要以保護自己原生家庭子女的財產為重。李怡貞律師在今日於社群分享黃仁勳的道歉信後，講述了自己想法，認為這次婚外情曝光，可能跟女方被指是為「中國女間諜」有關，「有可能動搖國本，也甚至可能影響相關海外佈局，包括台灣，我想大概是美國也觀察到小三可能已經準備出手才讓消息曝光。」李怡貞律師還提到黃仁勳女兒取消行程的消息，認為全家可能都處於震驚狀態，所以氣到不想管公司。她也嘆黃仁勳好不容易創業成功，卻創造家庭傷痕，「道歉根本於事無補，臨老入花叢，唉。」還直呼還好小三看起來生不出私生子。李怡貞律師也直言黃仁勳消息，可能給很多女性一個安慰，想給丈夫回歸家庭的機會，並在尾聲給所有正宮建議，在發現另一半外遇後，要先找律師及專業心理諮商師諮詢，「不要貿然攤牌、不要立刻決定要離婚。」表示有些小三只是為破壞家庭跟圖謀私益，「保護自己原生家庭子女的財產為重。」回顧黃仁勳外遇事件，根據《紐約時報》、《金融時報》等外媒報導，與黃仁勳交往的女子疑是新加坡資料中心業者Megaspeed前高層黃樂（Alice Huang）。美方情資懷疑，該黃樂涉嫌遭中國情報單位吸收，試圖透過親密關係刺探機密商業資訊，甚至遊說放寬美國先進AI晶片的銷中禁令，並將她定調為「中國女間諜」。外遇還牽扯到間諜事件，黃仁勳可以說是賠了夫人又折兵，過往的愛妻人設也大崩壞。