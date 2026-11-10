接到這些電話要小心！長輩最常遇到的詐騙話術
我國65歲以上人口已占總人口約20.7%（截至115年9月底），高齡者是詐騙集團長期鎖定的對象。
常見話術包括：
一、冒充檢警或公務機關，說你涉案要「監管帳戶」；
二、冒充親友或孫輩，以「手機壞了、急需用錢」為由借錢；
三、假投資，宣稱「保證獲利」、拉你加入群組；
四、假客服，聲稱「個資外洩、重複扣款」，要你操作提款機或網銀。
這些話術的共通點是：製造緊張、要你立刻行動、不准你告訴別人。遇到時請先掛斷，不轉帳、不提供驗證碼，再與家人討論，或撥打165反詐騙專線查證。
【廣告｜內政部警政署刑事警察局】
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常見話術包括：
一、冒充檢警或公務機關，說你涉案要「監管帳戶」；
二、冒充親友或孫輩，以「手機壞了、急需用錢」為由借錢；
三、假投資，宣稱「保證獲利」、拉你加入群組；
四、假客服，聲稱「個資外洩、重複扣款」，要你操作提款機或網銀。
這些話術的共通點是：製造緊張、要你立刻行動、不准你告訴別人。遇到時請先掛斷，不轉帳、不提供驗證碼，再與家人討論，或撥打165反詐騙專線查證。
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