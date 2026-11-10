接到這些電話要小心！長輩最常遇到的詐騙話術

我是廣告 請繼續往下閱讀

接到這些電話要小心！長輩最常遇到的詐騙話術我國65歲以上人口已占總人口約20.7%（截至115年9月底），高齡者是詐騙集團長期鎖定的對象。常見話術包括：這些話術的共通點是：製造緊張、要你立刻行動、不准你告訴別人。遇到時請先掛斷，不轉帳、不提供驗證碼，再與家人討論，或撥打165反詐騙專線查證。【廣告｜內政部警政署刑事警察局】