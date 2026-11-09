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▲民進黨高雄市長候選人賴瑞隆8日於左營元帝廟舉辦「左營及大新莊後援會暨左營區里長後援會成立大會」，支持者湧入元帝廟廣場。（圖／翻攝畫面）

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆8日於左營元帝廟舉辦「左營及大新莊後援會暨左營區里長後援會成立大會」，立法委員李柏毅、市議員黃文志、李雅慧及市議員候選人尹立、張以理團結出席，立法委員王義川也特別到場支持，展現高雄隊團結氣勢與立院同袍深厚情誼。賴瑞隆強調，左楠正處於發展關鍵階段，將攜手高雄隊延續建設，也呼籲鄉親共同力拚「市長接棒、議會過半、左楠紅不讓」。賴瑞隆表示，左營兼具舊城、蓮池潭與眷村文化底蘊，更匯聚高鐵、捷運、台鐵及國道，是帶動高雄發展的重要核心，未來更將結合國家校際人才中心、左營高鐵科技之心及捷運紫線，串聯人才培育、企業進駐與交通建設，將左營打造為高雄連結世界的科技門戶，讓產業發展與市民生活同步提升。賴瑞隆指出，在產業布局方面，要為高雄未來二十年做好準備，因此提出「一機場、三中心」，包括推動24小時海上國際機場，以及AI算力應用中心、半導體封測中心、國家校際人才中心，提升高雄產業競爭力，並帶動農漁業、傳統產業升級與觀光發展。賴瑞隆也說，他與高雄隊立委共同向中央爭取132億元，推動國家校際人才中心。陽明交大、清大已進駐蓮潭會館及舊左中活動中心開課，後續建設也已動工。隨著園區逐步完成，預計將有超過4,000名產業研發及教學研究人員進駐，讓高雄子弟能在家鄉接受頂尖教育，企業也能找到所需人才，為舊部落、大新莊地區注入發展動能。賴瑞隆進一步表示，人才培育之外，更要創造在地工作機會。已動工的「左營高鐵科技之心」，將是吸引高科技企業、研發與營運團隊進駐的重要據點。未來將善用高鐵及海空雙港優勢，爭取國際企業在高雄設立總部，「讓人才留高雄、總部在高雄」，也讓產業創造的就業與稅收效益更多留在高雄。交通方面，賴瑞隆強調將與中央和在地立委攜手推動捷運紫線，打造串聯左營、右昌及高大地區的交通大動脈，連結沿線學校、醫療院所與科技產業園區，回應產業及人口成長需求，讓鄉親通勤、上學與就醫更加便利、安全。賴瑞隆也以新台17線十月底階段性通車為例，感謝內政部長劉世芳、李柏毅及中央、市府團隊長期努力。賴瑞隆指出，這條道路歷經軍方土地協調、宿舍遷移等難題，透過中央與地方共同合作，才能逐步突破瓶頸。左楠軍區多、建設協調不易，更需要熟悉市政的市長，與立委、議員共同承擔，把問題逐項解決，帶動交通改善與地方發展。李柏毅表示，「台北有洋流、高雄有隆捲風」，肯定沈伯洋與賴瑞隆以具體政策爭取市民認同，他也幽默自稱「戒慎恐懼協會左楠分會會長」，送上徽章給賴瑞隆及四位議員候選人，提醒大家最後階段不能鬆懈。李柏毅強調，高雄與左楠正值發展關鍵期，需要市長與議會攜手推動建設，不能重演立法院的杯葛與對立，呼籲鄉親全力支持賴瑞隆及左楠四席民進黨議員候選人，讓高雄隊團結延續城市進步。王義川表示，家人就住在高雄的後勁地區，深刻感受高雄過去承擔重工業污染，到謝長廷、陳菊、陳其邁接力推動城市轉型的改變。因為今天的活動，這兩天有機會比較長時間在高雄，因此從演唱會經濟、城市景觀與觀光人潮看見歷任市府團隊累積的成果。王義川強調，賴瑞隆從市府到立法院歷練完整，是高雄在地培養、最適合接棒的人才，呼籲大家力挺賴瑞隆及民進黨提名的市議員，讓高雄未來發展更有力量。李清讚肯定陳菊與時任在地立委劉世芳、現任立委李柏毅推動地區建設的努力，並表示賴瑞隆二十年來全力為高雄打拚，熟悉市政、歷練完整，是值得信賴的接棒人選，繼續延續地方發展。李清讚也提醒，選戰最後二十天，對手持續進行負面攻擊，請鄉親們不能大意，要踴躍投票、拉票，「一票賴瑞隆、一票民進黨議員」，讓議會成為賴瑞隆推動市政的堅實後盾。活動舉辦地點「元帝廟」是地方重要信仰中心，活動也結合廟宇特色，邀請賴瑞隆及四位議員候選人抽出各具巧思的籤詩，象徵接下鄉親對家鄉的期待和託付，共同為左楠、高雄全力以赴。賴瑞隆呼籲，高雄需要有經驗、能做事的市長，也需要認真監督、支持建設的議會團隊。黃文志、李雅慧具備服務經驗，尹立、張以理帶來想法與創意，期待鄉親團結支持。